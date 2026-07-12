BID Invest: ‘Estamos convencidos de que Panamá es el lugar para invertir’

Scriven dijo que la decisión de fortalecer la inversión en Panamá se tomó tras la reunión anual del BID en 2023, celebrada en la capital panameña, donde se aprobó una estrategia con mayor foco en el sector privado. Ese proceso culminó en 2025 con un aumento de capital que permitió duplicar la capacidad operativa de BID Invest.'Panamá es un gran accionista del Grupo BID y cuenta con una oficina local muy fuerte liderada por Gloria Lugo. En conversaciones con el ministro Chapman y el presidente de la República, acordamos que el país merece un nivel de inversión mucho mayor. Por eso anunciamos que entre 2026 y 2027 destinaremos $1,000 millones al sector privado panameño', afirmó Scriven. El gerente general de BID Invest detalló que los recursos se concentrarán en infraestructura, energía, sector financiero y corporativo. Entre los proyectos recientes mencionó la emisión de un bono sostenible con Banistmo, inversiones en el Metro de Panamá y una operación con la Corporación Favorita. Además, adelantó que BID Invest trabaja en proyectos puntuales en agua, infraestructura y finanzas, destacando un proyecto de agua en Cartagena como uno de los más relevantes en la región.Scriven subrayó que las inversiones se realizarán bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APPs), aprovechando la experiencia del BID en los 26 países de la región. 'Las sinergias entre el sector público y privado ya están ocurriendo en Panamá y son clave para el éxito de estos proyectos', señaló.