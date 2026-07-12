BID Invest: ‘Estamos convencidos de que Panamá es el lugar para invertir’

“Somos muy optimistas de nuestro nivel de inversiones. Estamos convencidos de que Panamá es el lugar para invertir y esperamos que nuestras inversiones se reconozcan a nivel mundial”, afirmó el gerente general de BID Invest, James Scriven, al definir el rol que juega Panamá en su portafolio. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Scriven recordó cómo la institución financiera del Grupo BID destinará $1.000 millones al sector privado panameño entre 2026 y 2027, en un esfuerzo por duplicar su actividad en el país y consolidar a Panamá como un eje estratégico para la región. Eric Parrado, gerente para Centroamérica y México, reforzó que la meta responde a una alianza histórica con el país y busca generar empleo, productividad y oportunidades para las empresas.

Un plan ambicioso

Scriven dijo que la decisión de fortalecer la inversión en Panamá se tomó tras la reunión anual del BID en 2023, celebrada en la capital panameña, donde se aprobó una estrategia con mayor foco en el sector privado. Ese proceso culminó en 2025 con un aumento de capital que permitió duplicar la capacidad operativa de BID Invest. “Panamá es un gran accionista del Grupo BID y cuenta con una oficina local muy fuerte liderada por Gloria Lugo. En conversaciones con el ministro Chapman y el presidente de la República, acordamos que el país merece un nivel de inversión mucho mayor. Por eso anunciamos que entre 2026 y 2027 destinaremos $1,000 millones al sector privado panameño”, afirmó Scriven. El gerente general de BID Invest detalló que los recursos se concentrarán en infraestructura, energía, sector financiero y corporativo. Entre los proyectos recientes mencionó la emisión de un bono sostenible con Banistmo, inversiones en el Metro de Panamá y una operación con la Corporación Favorita. Además, adelantó que BID Invest trabaja en proyectos puntuales en agua, infraestructura y finanzas, destacando un proyecto de agua en Cartagena como uno de los más relevantes en la región. Scriven subrayó que las inversiones se realizarán bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APPs), aprovechando la experiencia del BID en los 26 países de la región. “Las sinergias entre el sector público y privado ya están ocurriendo en Panamá y son clave para el éxito de estos proyectos”, señaló.

Integración regional, sostenibilidad y resiliencia

El gerente general de BID Invest vinculó la estrategia para Panamá con la agenda regional “América en el Centro”, que busca fortalecer la integración de los países centroamericanos mediante proyectos de conectividad energética, logística y comercial. “Cuando hablamos de América en el Centro, hablamos de proyectos que no solo benefician a cada país individualmente, sino que integran a la región en comercio exterior, rutas y fronteras. Panamá, por su ubicación y su canal, es esencial en esta estrategia”, explicó. Scriven enfatizó, además, que BID Invest aplica criterios de sostenibilidad financiera, ambiental y social en cada proyecto. “Invertimos en horizontes de 15 a 30 años, por lo que debemos asegurar que los proyectos resistan fenómenos naturales y se integren con las comunidades”, dijo. Recordó el caso de un puerto de contenedores en Kingston, Jamaica, que fue desembolsado en medio de un huracán, como ejemplo de la necesidad de resiliencia. También destacó que cada proyecto debe incluir salvaguardas sociales y ambientales, trabajando de manera directa con las comunidades. El lema del BID, “mejorando vidas”, se refleja en la estrategia para Panamá. Scriven aseguró que cada proyecto se mide en términos de impacto social y generación de empleo sostenible. “Tenemos un instrumento de medición llamado Delta, que nos permite cuantificar el impacto en familias, hospitales, escuelas y comunidades. Nuestro objetivo es sacar gente de la pobreza y generar más igualdad a través del sector privado”, afirmó .

Competitividad e innovación

El gerente general de BID Invest destacó que Panamá se posiciona como un hub logístico y financiero regional. “La conectividad del canal, los puertos y aeropuertos, así como el ambiente de negocios, han incentivado que muchas multilatinas se instalen en Panamá. Por eso tenemos tanta actividad aquí”, señaló. El ejecutivo agregó que las experiencias en Paraguay y Guatemala sirven de modelo para Panamá, donde se busca equilibrar la inversión en infraestructura, energía y sector corporativo. Scriven también resaltó el rol de BID Invest en cerrar brechas tecnológicas. “Tenemos una unidad dedicada a apoyar a nuestros clientes en adoptar mejores prácticas tecnológicas. En Panamá estamos ayudando a varias fintech a desarrollar productos competitivos, especialmente para sectores sociales que la banca tradicional no atiende”, explicó. En el sector fintech, explicó que el banco es uno de los mayores inversores en Latinoamérica, ya que tienen relación con alrededor de 50 fintech en todo la región. Para el caso de Panamá, el gerente general de BID Invest comentó que se encuentran ayudando a varias fintech a poder desarrollar sus productos, ya que consideramos pueden ser muy competitivas, particularmente en los estratos de menores ingresos, que la banca tradicional hoy no tiene productos ni servicios ni costos para poder atenderlos. Parrado, por su parte, detalló que en 2025 BID Invest invirtió $670 millones en Panamá, principalmente en el Metro de Panamá. Esa cifra superó los $440 millones de 2023 y los $462 millones de 2024. “Llegar a un plan de $1,000 millones es ambicioso, pero responde a que Panamá es una prioridad para BID Invest. La estrategia se enfoca en creación de empleo, productividad y oportunidades para las empresas”, afirmó. Parrado explicó que el impacto pro empleo se dará por tres canales: ampliación de crédito a mipymes, apoyo a empresas de sectores como logística, turismo y fintech, y financiamiento de infraestructura y energía. “Cada proyecto no solo genera empleo durante su construcción y operación, sino que además mejora las condiciones para que otras empresas inviertan, produzcan y contraten más. Y ese es el desafío que hoy día tiene, obviamente, el gobierno de Panamá, pero cuentan con el apoyo de BID Invest y el sector privado”, subrayó. Parrado destacó que proyectos como el Metro de Panamá generan beneficios directos a la población al reducir costos y tiempos de transporte. “Son inversiones que mejoran la vida de las personas y aumentan la productividad del país”, dijo. Añadió que BID Invest combina financiamiento privado con público a través de APPs, lo que permite ampliar el alcance de los proyectos. “Muchas de las ideas que tenemos van por el lado de financiamiento del sector privado totalmente, pero también vamos a través través de PPPs, de alianzas públicas privadas y también de inversiones mixtas para combinar financiamiento público con financiamiento privado”, señaló Parrado. Añadió que “justamente como grupo BID Invest estamos haciendo llegar estas inversiones de hasta $1,000 millones como un esfuerzo del lado privado, obviamente, con el apoyo del gobierno de Panamá”.

James Scriven Gerente general de BID Invest En conversaciones con el ministro y el presidente de la República, acordamos que el país merece un nivel de inversión mucho mayor. Por eso anunciamos que entre 2026 y 2027 destinaremos $1,000 millones al sector privado panameño”,