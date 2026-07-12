Escuela Nicolás Pacheco: el hogar improvisado de 28 familias desplazadas

Consultado por La Estrella de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial explicó que los albergues forman parte de una respuesta temporal para familias afectadas por incendios, inundaciones u otras emergencias, mientras se realizan las evaluaciones sociales y técnicas para definir la alternativa habitacional correspondiente.Según la entidad, tras cada emergencia se efectúa un levantamiento de información y un estudio socioeconómico. La primera opción es que las familias permanezcan temporalmente con parientes o redes de apoyo y, cuando esto no es posible, son trasladadas a un albergue.El ministerio indicó que no existe un tiempo fijo de permanencia en estos espacios, ya que depende de las condiciones particulares de cada familia, del cumplimiento de los requisitos establecidos y de la disponibilidad de proyectos habitacionales.Respecto a la Escuela Nicolás Pacheco, el Miviot señaló que parte de las familias que residían allí ya fueron beneficiadas con apartamentos en Villa Olga y otros proyectos desarrollados por la institución.Añadió que quienes aún permanecen en el edificio continúan siendo evaluados para su eventual incorporación a futuros programas de vivienda.La entidad informó además que actualmente desarrolla proyectos como Casa 18 de Diciembre, en el Casco Antiguo; San Miguel, en Calidonia; y Ave Fénix II, en El Chorrillo, que en conjunto contemplan más de 340 apartamentos destinados a familias previamente censadas.Mientras esos proyectos avanzan, la vida continúa lentamente dentro de la antigua Nicolás Pacheco.Los niños siguen creciendo entre antiguos salones de clases, las familias comparten cocinas y baños, y los adultos mayores suben cada día unas escaleras que el tiempo ha ido debilitando.La escuela dejó de enseñar hace más de una década, pero aún continúa ofreciendo refugio a quienes siguen esperando que la promesa de una vivienda digna deje de ser una solución temporal convertida en una espera de años.