La única hija de Jennifer Lopez ahora se hace llamar Oskar: el cambio que sorprende a sus seguidores

Jennifer Lopez celebró recientemente un importante momento familiar con la graduación de uno de sus hijos, pero el evento también llamó la atención por un detalle que ha generado conversación en medios internacionales.

Según reportes difundidos por el Daily Mail, Emme, la hija de la cantante y del salsero Marc Anthony, aparece ahora identificada públicamente como Oskar Muñiz, nombre que ha comenzado a utilizar de manera oficial.

Oskar, de 18 años, es uno de los mellizos que Jennifer Lopez tuvo con Marc Anthony. Durante años fue conocida públicamente como Emme, nombre con el que incluso participó junto a su madre en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2020.

Las especulaciones sobre un cambio en su identidad comenzaron en 2022, cuando Jennifer Lopez sorprendió al presentar a Emme durante un concierto utilizando el pronombre neutral “elle”. En aquel momento, el gesto de la artista provocó un amplio debate en redes sociales y medios de entretenimiento.

Ahora, la graduación del joven ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. De acuerdo con la información publicada por medios británicos, actualmente utiliza el nombre de Oskar Muñiz y pronombres masculinos.

Ni Jennifer Lopez ni Marc Anthony han ofrecido declaraciones recientes sobre el tema. Sin embargo, ambos han mantenido históricamente una postura de discreción respecto a la vida privada de sus hijos.

La noticia ha despertado gran interés entre los seguidores de la artista, quienes recuerdan a Emme como la única hija mujer de la expareja y una de las figuras más conocidas de la familia gracias a sus apariciones públicas junto a su famosa madre.

Mientras tanto, la graduación marca una nueva etapa para Oskar, quien ha optado por mantener un perfil bajo pese a la atención mediática que rodea a una de las familias más famosas del mundo del espectáculo.