Clima en Panamá: Pronóstico para el domingo 31 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este domingo 31 de mayo se prevén condiciones climáticas marcadas por lluvias en la vertiente del Caribe y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas aisladas en sectores de la vertiente del Pacífico.

Según el reporte meteorológico, en la vertiente del Caribe predominarán durante la mañana los cielos nublados con lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica a lo largo de la región. En horas de la tarde continuarán las condiciones nubladas con lluvias intermitentes, sin descartar descargas eléctricas aisladas. Para la noche, se mantendrá el cielo cubierto con algunas lluvias dispersas, especialmente hacia la provincia de Bocas del Toro y el oriente de la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará caracterizada por cielos de parcial nublado a nublado en gran parte de la región. Además, se esperan lluvias sobre las zonas marítimas y costeras de Panamá Oeste, Coclé, Darién y la península de Azuero. Durante la tarde se desarrollarán aguaceros de variada intensidad acompañados de tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

Para la noche, las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, principalmente en áreas de Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Darién y la comarca Emberá-Wounaan, mientras que el resto de la vertiente permanecerá bajo condiciones nubosas.