Clima en Panamá: Pronóstico de este sábado 30 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este sábado 30 de mayo se esperan aguaceros con tormentas aisladas en distintos puntos del país, además de un estado del mar de precaución en el Pacífico central y occidental.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la vertiente del Caribe la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados a nublados, con lluvias intermitentes de intensidad variable en sectores de Colón y la comarca Guna Yala.

Durante la tarde se prevén aguaceros aislados, con posibilidad de actividad eléctrica en Colón, áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto de la región se registrarán chubascos ocasionales. Para la noche, se mantendrán condiciones nubladas a lo largo de toda la vertiente.

En la vertiente del Pacífico, el organismo indicó que durante la mañana predominarán los cielos parcialmente nublados a nublados. Asimismo, se esperan lluvias sobre las zonas marítimas, incluyendo el Golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, las costas de Azuero, el Golfo de Panamá y las costas de Darién.

Para horas de la tarde, el Impha pronostica aguaceros de variada intensidad acompañados de descargas eléctricas en diversos sectores de la región, con los mayores acumulados previstos en las zonas montañosas. En la noche, se espera un incremento de la nubosidad sobre toda la vertiente pacífica.