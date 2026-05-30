ENA y estamentos de seguridad aumentan vigilancia en los corredores

La empresa ENA Panamá anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los corredores del país mediante un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y protección a los conductores y usuarios que transitan diariamente por estas vías.

El programa, que ya se encuentra en marcha principalmente en el corredor Norte, contempla el aumento de patrullajes, la instalación de nuevas luminarias y el uso de tecnología avanzada para reforzar la vigilancia en puntos considerados vulnerables.

Según explicó Lenin Flores, supervisor de Operaciones de ENA Panamá, una de las principales prioridades de la empresa es garantizar que los ciudadanos puedan utilizar los corredores a cualquier hora del día con total confianza y seguridad.

Actualmente, la red vial cuenta con 132 cámaras de videovigilancia y en las próximas semanas se incorporarán 15 nuevas unidades para eliminar posibles puntos ciegos en las rutas.

Además, se trabaja en coordinación con la Policía Nacional para implementar drones equipados con reconocimiento facial y capacidad de lectura de placas vehiculares.

“Los operativos ya se desarrollan en sectores como Villa Lucre, donde unidades policiales mantienen presencia constante para prevenir hechos delictivos y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier situación”, precisó Flores.

Flores destacó que estas medidas buscan reforzar la confianza de los usuarios y garantizar que quienes se desplazan por los corredores puedan hacerlo con mayor tranquilidad, acompañados de una vigilancia permanente y tecnología moderna al servicio de la seguridad ciudadana.