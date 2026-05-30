Votación de colombianos en el exterior: reportan alta participación y jornada ordenada en Panamá

La jornada de votación en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia 2026-2030 avanza con normalidad en Panamá, donde más de 25 mil ciudadanos colombianos estarían habilitados para ejercer su derecho al sufragio.

El proceso electoral inició oficialmente este lunes 25 de mayo y se extenderá hasta este domingo 31 de mayo, permitiendo que los colombianos residentes en el país participen en la escogencia del próximo presidente y vicepresidente de la República de Colombia.

El cónsul general de Colombia en Ciudad de Panamá, José Antonio Soto, informó que la jornada se ha desarrollado de manera ordenada y con una importante participación de votantes.

“Somos el Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá. Iniciamos la jornada electoral para elecciones de presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026 en adelante el día lunes 25 de mayo y se extiende hasta mañana 31 de mayo”, explicó el diplomático.

Soto detalló que durante los primeros seis días de votación las urnas estuvieron habilitadas en las instalaciones del Consulado General de Colombia, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“El horario ha sido de 8 a 4 como corresponde y de lunes a sábado se ha desarrollado en las instalaciones de la sede o lugar de trabajo del Consulado General”, indicó Soto.

Para la jornada final de este domingo, las autoridades consulares habilitaron un recinto con mayor capacidad para atender el aumento esperado de electores.

“El día domingo, que es el día donde se espera un mayor número de personas, tendrá lugar la votación en el hotel Paitilla Inn, que está ubicado sobre Vía Italia, una vía bastante reconocida de Ciudad de Panamá, más exactamente frente a la sede del Consulado General”, precisó.

Alta participación y proceso ordenado

El cónsul destacó que durante la semana se ha registrado una concurrencia significativa de ciudadanos colombianos y que el proceso se ha desarrollado sin mayores inconvenientes.

“Ha habido una concurrencia significativa y todo se ha desarrollado en orden, priorizando al votante, priorizando que pueda votar con celeridad, dentro del orden de las cosas, y que el votante colombiano pueda sufragar sin ninguna dificultad”, afirmó Soto.

La jornada electoral forma parte del proceso que se desarrolla simultáneamente en distintos países donde residen colombianos. De acuerdo con las autoridades electorales, más de 1,4 millones de ciudadanos colombianos en el exterior están habilitados para votar en estos comicios, considerados clave para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.