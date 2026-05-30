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Mides incorpora a 3,705 nuevos beneficiarios; pagos arrancan este 1 de junio

Desde el lunes inicia el pago a 3,705 nuevos beneficiarios de programas sociales
Desde el lunes inicia el pago a 3,705 nuevos beneficiarios de programas sociales Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/05/2026 11:46
El Mides anunció nuevas incorporaciones a sus programas sociales y proyecta beneficiar a 20 mil personas con jornadas comunitarias hasta octubre.

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Un total de 3,705 personas fueron incorporadas a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras recibir este jueves su Tarjeta Clave Social, herramienta que les permitirá acceder a los beneficios económicos otorgados por el Estado.

Los nuevos beneficiarios formarán parte de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional. Según cifras oficiales, el programa 120 a los 65 registró la mayor cantidad de ingresos, con 2,875 personas, seguido por Red de Oportunidades con 403, Bono Alimenticio Nutricional con 217 y Ángel Guardián con 210 beneficiarios.

La entidad informó que los nuevos participantes podrán cobrar el segundo pago de 2026 entre el 1 y el 12 de junio mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social. En tanto, los residentes de áreas de difícil acceso recibirán los desembolsos entre el 15 y el 19 de junio.

Mides proyecta más de 17 jornadas sociales para beneficiar a 20 mil personas

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, adelantó que la institución prevé desarrollar más de 17 jornadas sociales hasta octubre, con el apoyo de otras entidades gubernamentales. Estas actividades buscarán llevar servicios de salud, vacunación, asistencia agropecuaria, orientación social y atención integral a cerca de 20 mil personas en comunidades vulnerables.

Las autoridades recordaron que los programas de asistencia mantienen requisitos relacionados con la educación y la salud de los beneficiarios, incluyendo asistencia escolar, controles médicos y esquemas de vacunación, especialmente en el programa Red de Oportunidades.

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