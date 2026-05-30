Mides incorpora a 3,705 nuevos beneficiarios; pagos arrancan este 1 de junio

Un total de 3,705 personas fueron incorporadas a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras recibir este jueves su Tarjeta Clave Social, herramienta que les permitirá acceder a los beneficios económicos otorgados por el Estado.

Los nuevos beneficiarios formarán parte de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional. Según cifras oficiales, el programa 120 a los 65 registró la mayor cantidad de ingresos, con 2,875 personas, seguido por Red de Oportunidades con 403, Bono Alimenticio Nutricional con 217 y Ángel Guardián con 210 beneficiarios.

La entidad informó que los nuevos participantes podrán cobrar el segundo pago de 2026 entre el 1 y el 12 de junio mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social. En tanto, los residentes de áreas de difícil acceso recibirán los desembolsos entre el 15 y el 19 de junio.