Samy y Sandra Sandoval arrancan hoy la gira ‘Rebeldía’ pese a polémica por supuesta profecía

La polémica generada por una supuesta profecía sobre un presunto secuestro de Samy y Sandra Sandoval no detendrá los planes de la reconocida agrupación típica.

Los artistas confirmaron que continuarán con su agenda de presentaciones y se preparan para el inicio de su esperado Tour Rebeldía.

La controversia surgió luego de que un pastor relatara una supuesta visión en la que los hermanos Sandoval eran interceptados por desconocidos y obligados a subir a un vehículo.

Según su relato, ambos eran trasladados hacia un sitio alejado con la intención de causarles daño.

No obstante, afirmó que antes de que la situación llegara a mayores se producía una intervención que interpretó como divina, lo que provocaba que fueran liberados.

De acuerdo con la versión expuesta, los secuestradores terminaban dejándolos en libertad y señalaban que se trataba únicamente de una advertencia.

El denominado “profeta” interpretó la visión como una señal de que ambos artistas tendrían una misión especial en sus vidas. Además, les recomendó actuar con prudencia y fortalecer su fe.

El mensaje despertó cientos de comentarios entre seguidores y curiosos, generando preocupación y debate en plataformas digitales.

Sin embargo, lejos de alimentar la controversia, los artistas optaron por mantener la calma y seguir adelante con sus compromisos.

Sandra Sandoval aseguró que siempre se encomienda a Dios antes de cada presentación, mientras que Samy destacó que ambos suelen viajar acompañados de sus equipos de trabajo y familiares.