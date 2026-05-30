Apagón en Panamá: Más de 95 mil afectados este 30 de mayo por falla en la interconexión México-Guatemala

<a href="/tag/-/meta/naturgy">La empresa Naturgy</a> informó que más de 95 mil clientes resultaron afectados la mañana de este sábado 30 de mayo por una interrupción temporal del suministro eléctrico ocasionada por un evento externo a su red de distribución.Según un comunicado emitido por la compañía, la incidencia se registró a las 10:37 a.m. y estuvo relacionada con el disparo de una <b>línea de transmisión y de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala</b>.'Se registró un evento externo a nuestra red, producto del disparo de una línea de transmisión y de la interconexión México–Guatemala', indicó la empresa.Naturgy señaló que la afectación se prolongó durante aproximadamente siete minutos y alcanzó a más de 95 mil clientes en distintos sectores de la ciudad de Panamá, así como en las provincias de Panamá Oeste y Coclé.Entre las áreas impactadas se encuentran San Francisco, Obarrio, avenida Ricardo J. Alfaro, Bella Vista, avenida El Paical y Calidonia, en la ciudad de Panamá. <b>También se reportaron interrupciones en Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Arraiján, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo y San Carlos, en Panamá Oeste, además de Antón, en la provincia de Coclé.</b>La distribuidora indicó que, siguiendo los protocolos establecidos, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Centro Nacional de Despacho para restablecer y normalizar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.Naturgy destacó que el incidente fue ajeno a su responsabilidad y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.