Apagón en Panamá: Más de 95 mil afectados este 30 de mayo por falla en la interconexión México-Guatemala

La empresa Naturgy informó que más de 95 mil clientes resultaron afectados la mañana de este sábado 30 de mayo por una interrupción temporal del suministro eléctrico ocasionada por un evento externo a su red de distribución.

Según un comunicado emitido por la compañía, la incidencia se registró a las 10:37 a.m. y estuvo relacionada con el disparo de una línea de transmisión y de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

“Se registró un evento externo a nuestra red, producto del disparo de una línea de transmisión y de la interconexión México–Guatemala”, indicó la empresa.

Naturgy señaló que la afectación se prolongó durante aproximadamente siete minutos y alcanzó a más de 95 mil clientes en distintos sectores de la ciudad de Panamá, así como en las provincias de Panamá Oeste y Coclé.

Entre las áreas impactadas se encuentran San Francisco, Obarrio, avenida Ricardo J. Alfaro, Bella Vista, avenida El Paical y Calidonia, en la ciudad de Panamá.

También se reportaron interrupciones en Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Arraiján, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo y San Carlos, en Panamá Oeste, además de Antón, en la provincia de Coclé.

La distribuidora indicó que, siguiendo los protocolos establecidos, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Centro Nacional de Despacho para restablecer y normalizar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Naturgy destacó que el incidente fue ajeno a su responsabilidad y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.