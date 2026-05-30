Autoridad del Canal evalúa retrasar hasta dos meses la licitación de puertos y gasoducto

Por su parte, la subadministradora de la ACP, Ilya Espino De Marotta, habló sobre los avances en el proyecto del lago de Río Indio. Destacó que la el objetivo es superar la desconfianza de los residentes que serán afectados y llegar a acuerdos justos y equitativos de compensación.'No hemos llegado a ningún acuerdo de dónde va a ser el asentamiento, porque lo que logramos fue que en esos nueve meses de más de 200 reuniones llegáramos a un marco de compensación que son las reglas cómo vamos a compensar a las familias por ese reasentamiento en cuanto a su vivienda, su terreno, lo que es su actividad económica y lo que es la infraestructura social que requieren', explicó Espino. 'Ahora estamos identificando con ellos los predios disponibles para que ellos escojan de esos predios cuáles les interesa, entonces ese es el proceso, una vez tengamos eso, entonces hacemos el acuerdo individual basado en ese marco de compensación que va a tratar a todo el mundo manera equitativa y justa según la información que proveyeron en el censo socioambiental', acotó.Para 2026 se prevé un 'súper fenómeno de El Niño' que vendría acompañado de sequía. La subadministradora no descarta que se tengan que tomar nuevamente medidas como reducción de calado o menores tránsitos. Destaca que si ya estuviera listo Río Indio, no existirían esas preocupaciones. '¿Qué representa Río Indio? No tener que dar restricciones de calado, no tener que reducir cupos, eso es lo que quiere decir Río Indio, y que esos 2 millones de habitantes van a poder seguir consumiendo su agua potable, o sea que el Canal no va a tener que dejar de transitar buques para asegurar que la población no se impacte'.