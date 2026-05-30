Autoridad del Canal evalúa retrasar hasta dos meses la licitación de puertos y gasoducto

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, habló este viernes 29 de mayo sobre los planes para la construcción de un gasoducto y el proceso de licitación de nuevos puertos.

“Había una fecha para entrega de documentos programada para el 8 de junio. Ha habido muchas preguntas, ha habido que hacer muchas aclaraciones y en la medida que eso se hace tienes que dar respuesta y permitir un tiempo para que las firmas puedan responder a las clarificaciones y aclaraciones que se han hecho. Entonces estamos en ese proceso y es muy probable que anunciemos entre hoy (viernes) y el lunes se dé una extensión del plazo para que tengan el tiempo necesario para poder”, manifestó Vásquez al finalizar un Congreso Internacional de Derecho del Canal organizado por la ACP.

El administrador reconoció que esto podría un retraso, pero en pos de lograr una mejor licitación. “Pensamos que entre más clara es la parte inicial, reduce los tiempos de discusión posterior. Si lo queremos tomar de otra manera, efectivamente es posible que se atrasen uno o dos meses para hacerlo bien”, señaló Vásquez. “De la fecha de licitación final, no se puede hablar todavía porque va a depender si nosotros podemos producir un documento que aclare todos los temas que han presentado los interesados y eso satisfaga. Es importante la transparencia, estar seguros que nosotros tenemos una estructura robusta para hacer estos proyectos”, concluyó.

Vásquez afirmó que ya cuentan con las tierras necesarias para los proyectos y que tienen la capacidad financiera y reputacional para llevarlos adelante.

Sobre el efecto de los cierres en el Estrecho de Ormuz a los tránsitos por el Canal de Panamá. “El mes de mayo posiblemente representa, en promedio un tránsito por día menos que lo que tuvimos en el mes de abril. Por ejemplo, en el caso de gas natural licuado, nosotros obtuvimos un auge en los 14 primeros días de abril. Eso se ha normalizado porque muchas de las fuentes de ese producto están en Australia, en Marruecos, en otros lugares, y sustituyen la capacidad que no se puede utilizar, que proviene del Golfo. Entonces el mercado se ajusta y recordemos, las naves se ajustan”, apuntó.

No dio detalles sobre el impacto en los ingresos, apuntando que se reportará en el informe correspondiente el próximo mes.