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INVERSIÓN

Autoridad del Canal evalúa retrasar hasta dos meses la licitación de puertos y gasoducto

Ilya Espino De Marotta, subadministradora de la ACP.
Ilya Espino De Marotta, subadministradora de la ACP. Luis García | La Estrella de Panamá
Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP.
Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 30/05/2026 11:38
El administrador de la ACP explica que se requiere tiempo para aclaraciones y tener el mejor proyecto posible. Mientras, avanzan las conversaciones sobre reasentamientos por proyecto de Río Indio

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El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, habló este viernes 29 de mayo sobre los planes para la construcción de un gasoducto y el proceso de licitación de nuevos puertos.

“Había una fecha para entrega de documentos programada para el 8 de junio. Ha habido muchas preguntas, ha habido que hacer muchas aclaraciones y en la medida que eso se hace tienes que dar respuesta y permitir un tiempo para que las firmas puedan responder a las clarificaciones y aclaraciones que se han hecho. Entonces estamos en ese proceso y es muy probable que anunciemos entre hoy (viernes) y el lunes se dé una extensión del plazo para que tengan el tiempo necesario para poder”, manifestó Vásquez al finalizar un Congreso Internacional de Derecho del Canal organizado por la ACP.

El administrador reconoció que esto podría un retraso, pero en pos de lograr una mejor licitación. “Pensamos que entre más clara es la parte inicial, reduce los tiempos de discusión posterior. Si lo queremos tomar de otra manera, efectivamente es posible que se atrasen uno o dos meses para hacerlo bien”, señaló Vásquez. “De la fecha de licitación final, no se puede hablar todavía porque va a depender si nosotros podemos producir un documento que aclare todos los temas que han presentado los interesados y eso satisfaga. Es importante la transparencia, estar seguros que nosotros tenemos una estructura robusta para hacer estos proyectos”, concluyó.

Vásquez afirmó que ya cuentan con las tierras necesarias para los proyectos y que tienen la capacidad financiera y reputacional para llevarlos adelante.

Sobre el efecto de los cierres en el Estrecho de Ormuz a los tránsitos por el Canal de Panamá. “El mes de mayo posiblemente representa, en promedio un tránsito por día menos que lo que tuvimos en el mes de abril. Por ejemplo, en el caso de gas natural licuado, nosotros obtuvimos un auge en los 14 primeros días de abril. Eso se ha normalizado porque muchas de las fuentes de ese producto están en Australia, en Marruecos, en otros lugares, y sustituyen la capacidad que no se puede utilizar, que proviene del Golfo. Entonces el mercado se ajusta y recordemos, las naves se ajustan”, apuntó.

No dio detalles sobre el impacto en los ingresos, apuntando que se reportará en el informe correspondiente el próximo mes.

Río Indio

Por su parte, la subadministradora de la ACP, Ilya Espino De Marotta, habló sobre los avances en el proyecto del lago de Río Indio. Destacó que la el objetivo es superar la desconfianza de los residentes que serán afectados y llegar a acuerdos justos y equitativos de compensación.

“No hemos llegado a ningún acuerdo de dónde va a ser el asentamiento, porque lo que logramos fue que en esos nueve meses de más de 200 reuniones llegáramos a un marco de compensación que son las reglas cómo vamos a compensar a las familias por ese reasentamiento en cuanto a su vivienda, su terreno, lo que es su actividad económica y lo que es la infraestructura social que requieren”, explicó Espino. “Ahora estamos identificando con ellos los predios disponibles para que ellos escojan de esos predios cuáles les interesa, entonces ese es el proceso, una vez tengamos eso, entonces hacemos el acuerdo individual basado en ese marco de compensación que va a tratar a todo el mundo manera equitativa y justa según la información que proveyeron en el censo socioambiental”, acotó.

Para 2026 se prevé un “súper fenómeno de El Niño” que vendría acompañado de sequía. La subadministradora no descarta que se tengan que tomar nuevamente medidas como reducción de calado o menores tránsitos. Destaca que si ya estuviera listo Río Indio, no existirían esas preocupaciones. ”¿Qué representa Río Indio? No tener que dar restricciones de calado, no tener que reducir cupos, eso es lo que quiere decir Río Indio, y que esos 2 millones de habitantes van a poder seguir consumiendo su agua potable, o sea que el Canal no va a tener que dejar de transitar buques para asegurar que la población no se impacte”.

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