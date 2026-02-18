1.586 se incorporan a programas de subsidios sociales

Unas 1.586 personas se suman a la lista de subsidios sociales, conocidos formalmente como Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

La información fue compartida este miércoles 18 de febrero por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que adelantó que estas personas recibirán su primer pago del año en el próximo mes de marzo.

“De este total, 979 son mujeres y 607 hombres, lo que confirma el alto impacto de estos programas en la autonomía económica y la protección social de la población femenina, especialmente en hogares en condición de vulnerabilidad”, detalló el Mides en un comunicado.

La mayoría de las nuevas inclusiones se realizó mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social, que concentra 1,424 beneficiarios, mientras que 162 personas ingresaron bajo la modalidad de difícil acceso.

Entre los PTMC se encuentran los programas de Red de Oportunidad, 120 a los 65, Ángel Guardián y programas de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan).

El programa 120 a los 65 concentra la mayor parte de las nuevas incorporaciones, con 1,199 beneficiarios, fortaleciendo la protección económica de las personas mayores. Le sigue la Red de Oportunidades, con 200 nuevos ingresos. Ángel Guardián suma 136 beneficiarios, mientras que, el Bono Alimenticio de Senapan incorpora 51 nuevos beneficiarios.

De acuerdo cifras oficiales, la PTMC benefician a 186.225 panameños con transferencias que suman 54,1 millones de dólares.

Las provincias con mayor número de nuevas incorporaciones son Chiriquí (315), Veraguas (222), la Comarca Ngäbe-Buglé (207) y Panamá (179).

El Mides se prepara para el primer pago del año a sus beneficiarios en la modalidad tarjeta clave social del 9 al 20 de marzo, mientras que quienes residen en áreas de difícil acceso recibirán su pago del 23 al 27 del mismo mes.