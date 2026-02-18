Las 7 claves de Panamá y el mundo | 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero la agenda informativa en Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes en distintos ámbitos.

-Personal del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud 5.2, cuyo epicentro fue localizado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a aproximadamente 13 kilómetros al noroeste del distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

-La Policía Nacional informó que, tras el operativo de Carnaval, este año se registraron menos víctimas fatales en comparación con el periodo anterior, aunque aumentaron las sanciones por infracciones de tránsito.

-La Iglesia católica panameña dio inicio al tiempo de Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza, marcando el comienzo de un periodo de reflexión y preparación espiritual.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que se mantendrán vigentes las medidas de retorsión que impiden a empresas europeas participar en licitaciones y actos públicos del Estado.

-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que unas 1,586 personas se suman a los subsidios sociales, conocidos formalmente como Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

-La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y TEON (The Embassy of Nature) firmaron, en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un acuerdo de cooperación para impulsar una hoja de ruta que busca convertir los recursos naturales y la identidad cultural de Centroamérica en una “plataforma productiva” con capacidad de atraer inversión, reputación y prosperidad.

-La justicia estadounidense aplazó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, según reportes divulgados este 17 de febrero por medios internacionales.