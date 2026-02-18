Las 7 claves de Panamá y el mundo | 18 de febrero

El presidente y fundador de The Embassy of Nature (TEON), VI Marqués de Lises, Luis Felipe Salvador y Campodónico, el secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), Boris Iraheta (c), y la directora ejecutiva de la Secretaria de Integración Centroamericana, Ingrid Figueroa Santamaría, durante la firma en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de un acuerdo de cooperación para impulsar una hoja de ruta que busca convertir los recursos naturales y la identidad cultural de Centroamérica en una “plataforma productiva” con capacidad de atraer inversión, reputación y prosperidad.(
Rodrigo Sura | EFE )