Rubén Blades anuncia “Supermambo”, su nuevo álbum y cómic

Afiche promocional de “Supermambo”, el nuevo proyecto de Rubén Blades que fusiona salsa y cómic, compartido por el artista en su cuenta de X.
Por
Mileika Lasso
  • 18/02/2026 12:10
El cantautor panameño presenta “Supermambo”, el primer álbum de salsa en formato cómic. Lanzará sencillo el 6 de marzo

El cantautor panameño Rubén Blades anunció en su cuenta oficial de X el lanzamiento de “Supermambo”, un proyecto que define como el primer álbum de salsa en formato cómic de la historia. El primer sencillo saldrá el 6 de marzo en todas las plataformas de “streaming”.

“Rubén Blades presenta SUPERMAMBO. El primer Salsa Álbum / Comic Book de la historia”, escribió el artista, quien acompañó el mensaje con etiquetas como #Salsa, #SuperHero y #ComicBook, y menciones a los creadores y colaboradores del proyecto.

Según detalló, la obra fue creada por Jeremy Bosch y Felipe Fournier, mientras que el arte estuvo a cargo del ilustrador Edgardo Miranda-Rodriguez, reconocido por su trabajo en la industria del cómic en Estados Unidos.

El anuncio marca un nuevo giro creativo en la carrera del músico panameño, quien combina en esta propuesta la narrativa gráfica con la salsa, un género que lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Un lanzamiento en medio de su retiro de los escenarios

El anuncio de “Supermambo” llega semanas después de que Blades informó que se retira de las giras internacionales. A sus casi 78 años, el artista indicó que sus presentaciones de 2026 y 2027 junto a la orquesta de Roberto Delgado serán las últimas.

Blades señaló que estas giras marcarán el cierre de su etapa en los grandes escenarios, aunque no descarta continuar grabando y desarrollando nuevos proyectos musicales y culturales.

La decisión impacta a miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos, donde el autor de clásicos como “Pedro Navaja” y “Decisiones” mantiene una amplia base de público.

Un proyecto que mezcla salsa y narrativa gráfica

“Supermambo” se presenta como una propuesta innovadora dentro de la industria musical, al integrar un álbum de salsa con un cómic conceptual. La iniciativa conecta con el universo de los superhéroes y la cultura pop, sin abandonar la raíz caribeña que caracteriza la obra de Blades.

El lanzamiento del primer sencillo el 6 de marzo marcará el inicio formal del proyecto, que ya genera expectativa entre sus seguidores en redes sociales.

Con esta propuesta, Rubén Blades reafirma su perfil como creador multidisciplinario, en una etapa de transición hacia el retiro de los escenarios, pero con la puerta abierta a nuevas producciones discográficas.

