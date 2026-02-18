Rubén Blades anuncia “Supermambo”, su nuevo álbum y cómic

El anuncio de<b> 'Supermambo'</b> llega semanas después de que Blades informó que se retira de las giras internacionales. A sus casi 78 años, el artista indicó que sus presentaciones de 2026 y 2027 junto a la orquesta de <b>Roberto Delgado</b> serán las últimas.<b></b><b>Blades señaló que estas giras marcarán el cierre de su etapa en los grandes escenarios, aunque no descarta continuar grabando y desarrollando nuevos proyectos musicales y culturales.</b>La decisión impacta a miles de seguidores en <b>América Latina </b>y<b> Estados Unidos</b>, donde el autor de clásicos como <b>'Pedro Navaja' </b>y <b>'Decisiones' </b>mantiene una amplia base de público.