Rubén Blades anuncia “Supermambo”, su nuevo álbum y cómic

El cantautor panameño Rubén Blades anunció en su cuenta oficial de X el lanzamiento de “Supermambo”, un proyecto que define como el primer álbum de salsa en formato cómic de la historia. El primer sencillo saldrá el 6 de marzo en todas las plataformas de “streaming”.

“Rubén Blades presenta SUPERMAMBO. El primer Salsa Álbum / Comic Book de la historia”, escribió el artista, quien acompañó el mensaje con etiquetas como #Salsa, #SuperHero y #ComicBook, y menciones a los creadores y colaboradores del proyecto.

Según detalló, la obra fue creada por Jeremy Bosch y Felipe Fournier, mientras que el arte estuvo a cargo del ilustrador Edgardo Miranda-Rodriguez, reconocido por su trabajo en la industria del cómic en Estados Unidos.

El anuncio marca un nuevo giro creativo en la carrera del músico panameño, quien combina en esta propuesta la narrativa gráfica con la salsa, un género que lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.