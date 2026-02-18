Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este jueves 19 de febrero 2026, según la IA

Este jueves 19 de febrero de 2026 se realizará el sorteo intermedio N°3052-3292 de la Lotería Nacional de Beneficencia que estaba para el 18 de febrero pero por fiestas del rey momo, se realizará este jueves 19 de febrero.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 18 de febrero:

4

9

6

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este jueves 19 de febrero de 2026:

49, 99, 04, 09, 29, 75 y 97.

Presta mucha atención a esto: 49, 33, 99 y 29.

Resultados del sorteo intermedio correspondiente al 14 de febrero de 2026:

Primer Premio: 0499

Letras: BACB

Serie: 16

Folio: 1

Segundo Premio: 2975

Tercer Premio: 3376