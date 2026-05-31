Ifarhu anuncia nueva jornada para el trámite de pagos a estudiantes de universidades particulares

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del 1 de junio los estudiantes con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro podrán entregar la documentación requerida para dar continuidad al proceso de pago de sus beneficios académicos.

La recepción de documentos se llevará a cabo en la sede principal de la institución, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y estará dirigida a estudiantes de licenciatura y maestría que mantengan activas sus becas.

De acuerdo con la entidad, para validar el trámite los beneficiarios deberán presentar sus créditos completos, así como el último recibo de matrícula correspondiente al periodo académico vigente.

El Ifarhu aclaró que esta jornada no incluye a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, ya que las fechas y lineamientos de ese programa serán divulgados próximamente a través de los canales oficiales de la institución.

Asimismo, la entidad recomendó a los estudiantes consultar previamente las fechas asignadas para cada universidad, información que estará disponible en sus redes sociales oficiales, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la entrega de documentos.

La institución reiteró la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la continuidad de los pagos y beneficios académicos otorgados a los estudiantes becarios.