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Abelardo de la Espriella vota y lanza desafiante mensaje: ‘Vamos a derrotar a la tiranía’

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, vota este domingo en Barranquilla (Colombia).
El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, vota este domingo en Barranquilla (Colombia). Ernesto Guzmán / EFE
Por
Adriana Berna
  • 31/05/2026 11:23
Rodeado de seguidores y bajo estrictas medidas de seguridad, el aspirante presidencial acudió a las urnas convencido de que puede imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.

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El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto este domingo en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el período 2026-2030.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de un amplio dispositivo de seguridad y acompañado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo a su candidatura.

Antes de depositar su voto, De la Espriella levantó los puños en señal de fuerza y mostró brevemente a los medios de comunicación el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura. Posteriormente realizó su característico saludo militar denominado “firmes por la patria”, gesto que se ha convertido en uno de los símbolos de su campaña electoral.

“Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta”, manifestó el candidato a medios locales tras ejercer el sufragio

Durante la campaña electoral, De la Espriella centró gran parte de su discurso en temas relacionados con la seguridad ciudadana, el combate a los grupos armados ilegales y las críticas a la gestión del gobierno de Petro. Estas propuestas le han permitido consolidar una base de apoyo importante entre sectores conservadores y de derecha del país.

El candidato permanecerá durante el resto de la jornada en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde seguirá el desarrollo de los comicios y recibirá los resultados oficiales una vez concluya el escrutinio.

Para estas elecciones, las autoridades colombianas instalaron más de 118.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, en una jornada considerada clave para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.

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