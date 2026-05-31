Abelardo de la Espriella vota y lanza desafiante mensaje: ‘Vamos a derrotar a la tiranía’

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto este domingo en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el período 2026-2030.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de un amplio dispositivo de seguridad y acompañado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo a su candidatura.

Antes de depositar su voto, De la Espriella levantó los puños en señal de fuerza y mostró brevemente a los medios de comunicación el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura. Posteriormente realizó su característico saludo militar denominado “firmes por la patria”, gesto que se ha convertido en uno de los símbolos de su campaña electoral.

“Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta”, manifestó el candidato a medios locales tras ejercer el sufragio