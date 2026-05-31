Abelardo de la Espriella vota y lanza desafiante mensaje: ‘Vamos a derrotar a la tiranía’

El candidato presidencial colombiano <b>Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto este domingo en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la primera vuelta de las <a href="/tag/-/meta/colombia-decide">elecciones presidenciales de Colombia</a></b>, en las que más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el período 2026-2030.El aspirante del movimiento <b>Defensores de la Patria</b> acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de un amplio dispositivo de seguridad y acompañado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo a su candidatura.Antes de depositar su voto, <b>De la Espriella levantó los puños en señal de fuerza y mostró brevemente a los medios de comunicación el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura</b>. Posteriormente realizó su característico saludo militar denominado 'firmes por la patria', gesto que se ha convertido en uno de los símbolos de su campaña electoral.<i>'Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta'</i>, manifestó el candidato a medios locales tras ejercer el sufragio