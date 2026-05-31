Elecciones en Colombia: Álvaro Uribe respalda a Paloma Valencia y lanza críticas contra Petro y Cepeda

En medio de la jornada de las elecciones presidenciales de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ejerció este domingo 31 de mayo su derecho al voto en el sector de El Tablazo, en Rionegro, Antioquia, acompañado por la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el senador Esteban Quintero.

Tras depositar su voto, Uribe confirmó que respaldó a Valencia, a quien calificó como una dirigente con “firmeza probada”, destacando su trayectoria legislativa, su defensa de las instituciones democráticas y de la iniciativa privada.

“Agradezco la compañía de la doctora Paloma Valencia, por quien acabo de depositar el voto. Los colombianos reclaman firmeza para construir seguridad y derrotar a los violentos”, manifestó el exmandatario ante los medios de comunicación.

Uribe también aprovechó su intervención para cuestionar al presidente Gustavo Petro y al candidato oficialista Iván Cepeda. Según el líder político, ambos estarían promoviendo una agenda que, a su juicio, acerca al país al modelo político venezolano.

“Petro y Cepeda hacen todo lo posible para instalar en Colombia una sucursal chavista. Petro ha violado todas las normas constitucionales y legales para hacer campaña por Cepeda”, afirmó.

Asimismo, aseguró que existen presiones de grupos armados en distintas regiones del país para orientar el voto a favor del candidato del Pacto Histórico, aunque no presentó pruebas durante su declaración.

Por su parte, Paloma Valencia hizo un llamado a la participación ciudadana y centró parte de su mensaje en el papel de las mujeres en la política colombiana.

“Quiero invitar a la mujer colombiana a que rompamos el techo de cristal, a que elijamos la primera mujer. Es nuestro tiempo, es nuestro momento”, expresó la candidata.

Valencia aseguró que una eventual administración suya priorizaría la seguridad, la generación de oportunidades y políticas enfocadas en las mujeres, especialmente aquellas que son madres cabeza de hogar.

“Colombia puede más. Los colombianos somos capaces de tener un país seguro, un país equitativo y con oportunidades para todos”, señaló.

La candidata también se mostró optimista sobre el resultado electoral y agradeció el respaldo recibido durante la campaña. “Tengo el corazón agradecido con Dios y con los colombianos. Ha sido la campaña más linda del mundo”, sostuvo.

La jornada electoral se desarrolla este domingo en todo el territorio colombiano, donde millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.