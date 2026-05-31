Elecciones en Colombia: Álvaro Uribe respalda a Paloma Valencia y lanza críticas contra Petro y Cepeda

En medio de la jornada de las elecciones presidenciales de Colombia, <b>el expresidente Álvaro Uribe Vélez</b> ejerció este domingo 31 de mayo su derecho al voto en el sector de El Tablazo, en Rionegro, Antioquia, acompañado por la candidata presidencial del Centro Democrático, <b>Paloma Valencia</b>, y el senador Esteban Quintero.Tras depositar su voto, Uribe confirmó que respaldó a Valencia, a quien calificó como una dirigente con <i>'firmeza probada'</i>, destacando su trayectoria legislativa, su defensa de las instituciones democráticas y de la iniciativa privada.<i>'Agradezco la compañía de la doctora Paloma Valencia, por quien acabo de depositar el voto. Los colombianos reclaman firmeza para construir seguridad y derrotar a los violentos',</i> manifestó el exmandatario ante los medios de comunicación.<b>Uribe también aprovechó su intervención para cuestionar al presidente Gustavo Petro</b> y al candidato oficialista Iván Cepeda. Según el líder político, ambos estarían promoviendo una agenda que, a su juicio, acerca al país al modelo político venezolano.<i>'Petro y Cepeda hacen todo lo posible para instalar en Colombia una sucursal chavista. Petro ha violado todas las normas constitucionales y legales para hacer campaña por Cepeda',</i> afirmó.Asimismo, aseguró que existen presiones de grupos armados en distintas regiones del país para orientar el voto a favor del candidato del Pacto Histórico, aunque no presentó pruebas durante su declaración.Por su parte, Paloma Valencia hizo un llamado a la participación ciudadana y centró parte de su mensaje en el papel de las mujeres en la política colombiana.<i>'Quiero invitar a la mujer colombiana a que rompamos el techo de cristal, a que elijamos la primera mujer. Es nuestro tiempo, es nuestro momento'</i>, expresó la candidata.Valencia aseguró que una eventual administración suya priorizaría la seguridad, la generación de oportunidades y políticas enfocadas en las mujeres, especialmente aquellas que son madres cabeza de hogar.<i>'Colombia puede más. Los colombianos somos capaces de tener un país seguro, un país equitativo y con oportunidades para todos'</i>, señaló.La candidata también se mostró optimista sobre el resultado electoral y agradeció el respaldo recibido durante la campañ<i>a. 'Tengo el corazón agradecido con Dios y con los colombianos. Ha sido la campaña más linda del mundo'</i>, sostuvo.La jornada electoral se desarrolla este domingo en todo el territorio colombiano, donde millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.