Colombia vota este domingo en una elección marcada por la polarización política

<b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b> vota mañana, domingo 31 de mayo, en la primera vuelta de unas elecciones cuya campaña se ha caracterizado por ser una de las más <b>polarizantes</b> de los últimos años. La <b>Registraduría Nacional del Estado Civil</b> contempla que más de <b>41 millones de ciudadanos</b> están habilitados para ejercer su derecho al sufragio. Asimismo, se prevé que las mesas de votación abran a las <b>8:00 a.m.</b> (hora local) y cierren a las <b>4:00 p.m.</b>Si uno de los candidatos obtiene más del 50 % de los votos en la primera vuelta, se convertirá automáticamente en el <b>presidente electo</b>. De lo contrario, se celebrará una <b>segunda vuelta</b> el domingo 21 de junio.Estos son los tres candidatos con mayor intención de voto en las elecciones de Colombia:<b>Iván Cepeda</b>