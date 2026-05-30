Colombia vota este domingo en una elección marcada por la polarización política

Colombia vota mañana, domingo 31 de mayo, en la primera vuelta de unas elecciones cuya campaña se ha caracterizado por ser una de las más polarizantes de los últimos años. La Registraduría Nacional del Estado Civil contempla que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al sufragio. Asimismo, se prevé que las mesas de votación abran a las 8:00 a.m. (hora local) y cierren a las 4:00 p.m. Si uno de los candidatos obtiene más del 50 % de los votos en la primera vuelta, se convertirá automáticamente en el presidente electo. De lo contrario, se celebrará una segunda vuelta el domingo 21 de junio. Estos son los tres candidatos con mayor intención de voto en las elecciones de Colombia: Iván Cepeda

Iván Cepeda se perfila como el sucesor de la izquierda colombiana que llegó al poder por primera vez en décadas de la mano de Gustavo Petro. Su trayectoria política, desarrollada en el Senado y la Cámara de Representantes, ha estado marcada por la defensa de la paz como vía para poner fin al conflicto armado que vivió Colombia durante más de 60 años, así como por sus denuncias sobre los vínculos entre el paramilitarismo y sectores de la política colombiana. En ese contexto, denunció los presuntos nexos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y posteriormente presentó denuncias en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal. Su vida quedó profundamente marcada por el asesinato de su padre, el entonces senador Manuel Cepeda, quien fue asesinado por sicarios en 1994. Desde entonces, ha hecho de la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes de Estado una de las principales banderas de su carrera política. Cepeda no descarta la reanudación de los diálogos de paz con los grupos armados que mantienen conflictos con el Estado y promete consolidar las reformas sociales impulsadas por Petro. Su propuesta hace énfasis en una transformación basada en tres pilares: la ética, la sociedad y la política. También plantea combatir lo que denomina la “macrocorrupción”, en referencia a las redes criminales que capturan instituciones estatales. El candidato del Pacto Histórico lidera la intención de voto con un 44,6 %, según una encuesta de la consultora Invamer.

Abelardo de La Espriella

El candidato de derecha Abelardo de La Espriella disputa ese espacio político frente a su principal rival en ese sector, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. Conocido por algunos de sus seguidores como el “Bukele colombiano”, su discurso de mano dura para enfrentar la crisis de seguridad ha logrado una importante acogida. Las encuestas lo sitúan en segundo lugar con un 31,6 % de intención de voto, según Invamer, mientras que AtlasIntel le otorga incluso un 37,3 %. De La Espriella propone además una reducción significativa del tamaño del Estado, inspirada en las políticas aplicadas por los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Por otro lado, sostuvo recientemente una conversación con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien anunció públicamente su intención de levantar los aranceles impuestos a Colombia tras dialogar con el candidato.

No obstante, De La Espriella también es conocido por haber ejercido como abogado de clientes controvertidos. Entre ellos figura el empresario barranquillero Álex Saab, señalado por la justicia estadounidense como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Paloma Valencia

Vinculada políticamente al expresidente Álvaro Uribe y con más de una década de trayectoria en el Senado, Paloma Valencia busca consolidarse como la principal representante de la derecha tradicional frente al ascenso de Abelardo de La Espriella. Además, proviene de una reconocida familia política: es nieta del expresidente Guillermo León Valencia. Las encuestas la sitúan actualmente en tercer lugar, con un 14,0 % de intención de voto según Invamer y un 21,7 % de acuerdo con Guarumo y EcoAnalítica. En los últimos días de campaña, Valencia ha acusado a De La Espriella de ser un extremista y de convertir la política en un “circo”. Asimismo, ha sido objeto de críticas por declaraciones realizadas en el pasado. Según el diario El País, llegó a proponer en octubre el bloqueo del suministro de alimentos y agua a las comunidades que respaldaran cierres de carreteras.

Claudia López y Sergio Fajardo