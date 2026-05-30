Colombia acusa a Ecuador de vincular la eliminación de aranceles con la campaña electoral

La Cancillería de Colombia respondió este sábado 30 de mayo al pronunciamiento del Gobierno de Daniel Noboa sobre la decisión de Ecuador de levantar, a partir del 1 de junio de 2026, los aranceles impuestos a los productos colombianos en medio de una disputa con la administración de Gustavo Petro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano aseguró que dicha medida no debe interpretarse como un gesto de buena voluntad ni como una decisión motivada por consideraciones políticas, sino como el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, quienes ordenaron retirar esas restricciones comerciales.

En el comunicado, Colombia afirma que las medidas arancelarias adoptadas unilateralmente por Ecuador eran contrarias a la normativa andina y afectaban el comercio entre ambos países, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las condiciones de las comunidades fronterizas. Asimismo, señala que organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, habían advertido a Ecuador sobre los riesgos económicos de mantener dichas restricciones.

El Gobierno colombiano expresó además su preocupación por declaraciones públicas que, a su juicio, vinculan decisiones comerciales con el proceso electoral colombiano. En ese sentido, sostuvo que los asuntos económicos y fronterizos deben gestionarse con criterios técnicos, jurídicos e institucionales, y no utilizarse en contextos político-electorales.

Asimismo, Colombia rechazó lo que calificó como una presentación “engañosa” de la eliminación de los aranceles por parte del Gobierno ecuatoriano y denunció una presunta injerencia en la campaña electoral colombiana, al considerar que comentarios provenientes de un mandatario extranjero vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado.

No obstante, el Gobierno colombiano anunció que también derogará las medidas que había adoptado en respuesta a las restricciones ecuatorianas, con el objetivo de restablecer plenamente las condiciones comerciales bilaterales y reafirmar su compromiso con la integración andina y el libre comercio entre ambos países.

Noboa anunció el pasado 29 de mayo que, a partir del 1 de junio eliminará los aranceles impuestos a los productos colombianos a comienzos de 2026. El anuncio se produjo durante una conversación con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien divulgó el intercambio en sus redes sociales a dos días de las elecciones presidenciales en Colombia.

Según Noboa, la decisión fue tomada después de conversar con De la Espriella, quien le solicitó levantar las tarifas comerciales. El mandatario ecuatoriano señaló además que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar una cooperación más estrecha en la lucha contra el narcotráfico y acordaron avanzar —en caso de que De la Espriella ganara los comicios— en la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentren en territorio colombiano.