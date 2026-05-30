Elección en Colombia: polarización, tres candidatos y la disputa por el poder

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo en unas elecciones decisivas que determinarán si se prolonga el ciclo político abierto en 2022 con la llegada de Gustavo Petro (el primer presidente de izquierda en la historia del país, tras casi dos siglos de predominio de las élites tradicionales en el poder) o si la derecha regresa a la Casa de Nariño. Aunque son doce los candidatos en la carrera, las encuestas coinciden en que solo tres cuentan con posibilidades reales de triunfo y apuntan a que la contienda se definirá en una segunda vuelta.

Los tres candidatos

Por un lado, los sondeos de intención de voto sitúan al senador Iván Cepeda, de 63 años, filósofo y candidato del oficialista Pacto Histórico, como favorito. Su candidatura aparece además fortalecida por una combinación de factores que incluye el repunte de la popularidad de Petro, que ronda el 45 % según las encuestas.

Cepeda, cuya campaña busca consolidar el respaldo ciudadano a las políticas de justicia social impulsadas por Petro, a la reforma agraria y a la reducción de la profunda desigualdad que persiste en el país, también arrastra las fallas del Gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia, así como las críticas por la falta de avances en el proceso de paz y los cuestionamientos sobre el manejo del sistema de salud.

Senador desde 2010, ha militado en distintas fuerzas políticas, incluida la Unión Patriótica (UP), formación que sufrió el exterminio de más de 6,000 de sus integrantes entre las décadas de 1980 y 1990 a manos del Estado y grupos paramilitares, según reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las víctimas estuvo Manuel Cepeda, padre del actual aspirante presidencial.

“Con nosotros camina la diversidad de la sociedad colombiana, y con esa inmensa fuerza social y democrática, aglutinada en el Pacto Histórico y en la Alianza por la Vida, vamos a ganar (...) Nuestro gobierno, como el gobierno de Gustavo Petro, sería un gobierno de justicia social y equidad”, afirmó Cepeda durante el cierre de su campaña en la ciudad caribeña de Barranquilla.

En la acera opuesta, la derecha aparece dividida entre dos aspirantes de peso. Una de ellas es la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, abogada de 48 años y considerada heredera política del expresidente Álvaro Uribe. Su candidatura enfrenta el desafío de mantener el respaldo de los sectores más tradicionales de la política colombiana mientras intenta atraer a los indecisos y al electorado que se identifica con el “centro”. Con ese objetivo incorporó a su fórmula presidencial a Juan Daniel Oviedo, economista abiertamente gay, con quien busca ampliar su alcance hacia votantes moderados. La presencia de Oviedo, sin embargo, ha generado tensiones entre sectores conservadores cercanos al Centro Democrático, que rechazan el matrimonio igualitario y mantienen posiciones tradicionales sobre el papel de hombres y mujeres en la vida pública.

Integrante de la poderosa familia Valencia, una de las más influyentes de Popayán, es nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia por el Partido Conservador entre 1962 y 1966. Desde su llegada al Senado en 2014 se convirtió en una de las figuras más representativas del uribismo duro y logró imponerse en las primarias de la derecha celebradas en 2025, consolidándose como la candidata más votada de ese bloque. Aun así, persisten las dudas sobre si ese caudal electoral será suficiente para alcanzar la segunda vuelta.

“Nosotros queremos la Colombia grande, donde todos cabemos, donde privilegiamos la autoridad y el orden, donde, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, ordenaremos la reactivación de todas las órdenes de captura del cartel de la paz total y vamos, con ayuda de los soldados de tierra, mar y aire y de la Policía Nacional, a conquistar la seguridad”, sostuvo Valencia durante su acto de cierre de campaña en Bogotá.

La tercera figura con opciones es Abelardo de la Espriella, polémico representante de la derecha más extrema, autodenominado “el Tigre” y líder del recién creado movimiento Defensores de la Patria. A sus 47 años, busca alterar el tablero político y atraer a los sectores más conservadores del uribismo mediante un discurso de “mano dura” contra la guerrilla y la delincuencia, al tiempo que acusa a Valencia de ser demasiado “blanda”. Su propuesta se apoya en un liderazgo marcadamente personalista y se inspira en referentes de la ultraderecha internacional como el presidente salvadoreño Nayib Bukele o el mandatario argentino Javier Milei.

Con la aspiración de convertirse en el candidato “outsider” de la primera vuelta y disputar con Cepeda el pase al balotaje, De la Espriella emergió como presidenciable durante el último año tras una intensa exposición mediática como abogado defensor de figuras controvertidas, desde políticos hasta militares y artistas. Entre sus clientes han figurado David Murcia Guzmán, creador del esquema fraudulento DMG que operó en Colombia y Panamá; Alex Saab, señalado como presunto testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro; así como congresistas vinculados a casos de corrupción y relaciones con el paramilitarismo.

Desde Medellín, De la Espriella insistió en presentarse como un dirigente ajeno a los partidos tradicionales: “Van a saber lo duro que muerde el tigre. Vamos a ser libres de corrupción y negligencia”.