Realizan audiencia de garantías a Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

La audiencia de garantías contra el exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, se desarrolló este domingo 31 de mayo luego de su aprehensión el pasado viernes 29 de mayo en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades judiciales, Oliva fue trasladado a la sala de audiencia desde las 8:30 de la mañana para participar en una audiencia de carácter múltiple o “combo”.