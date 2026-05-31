Realizan audiencia de garantías a Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

Un juez de garantías ordenó este domingo la detención provisional del exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.La medida fue dictada durante una audiencia de garantías realizada tras su aprehensión el pasado viernes. Durante la diligencia se evaluó la legalidad de la captura, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez determinó que Oliva deberá permanecer detenido mientras avanzan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.