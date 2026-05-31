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Realizan audiencia de garantías a Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

Durante la diligencia, el juez de garantías deberá analizar en una primera fase la legalidad de la aprehensión.
Durante la diligencia, el juez de garantías deberá analizar en una primera fase la legalidad de la aprehensión. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/05/2026 11:01
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades judiciales, Oliva fue trasladado a la sala de audiencia desde las 8:30 de la mañana.

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La audiencia de garantías contra el exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, se desarrolló este domingo 31 de mayo luego de su aprehensión el pasado viernes 29 de mayo en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades judiciales, Oliva fue trasladado a la sala de audiencia desde las 8:30 de la mañana para participar en una audiencia de carácter múltiple o “combo”.

Ordenan detención provisional para Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

Un juez de garantías ordenó este domingo la detención provisional del exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La medida fue dictada durante una audiencia de garantías realizada tras su aprehensión el pasado viernes. Durante la diligencia se evaluó la legalidad de la captura, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez determinó que Oliva deberá permanecer detenido mientras avanzan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

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