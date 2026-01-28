A las 5:00 p.m. se llevará a cabo audiencia clave que definirá el futuro judicial del exvicepresidente Gaby Carrizo

<b>A las 5:00 p.m. de este miércoles 28 de enero </b>el excandidato presidencial por el <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a>, J<a href="/tag/-/meta/jose-gabriel-carrizo-jaen">osé Gabriel Carrizo</a>, acudirá a una 'audiencia combo' en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora.Carrizo es investigado por un p<b>resunto caso de enriquecimiento injustificado</b>. Durante la audiciencia un juez de garantías deberá, en primer lugar, legalizar la aprehensión y posteriormente, <b>se definirá si el exfuncionario será imputado formalmente y si se le aplicará o no una medida cautelar</b>, que puede ir desde una <b>firma periódica ante el Ministerio Público, hasta detención provicional por un período de 6 meses.</b>El exvicepresidente fue aprehendido <b>el martes 27 de enero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>, en cumplimiento de una <b>orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción</b>. Tras su detención, pasó la noche en las <a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a>, de la Policía Nacional, ubicada en Ancón.'<b>Vengo a dar la cara porque soy inocente'</b>, afirmó. 'Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlamento Centroamericano y venirme en el primer vuelo. Preferí venir a Panamá a dar la cara porque soy inocente', concluyó.Añadió que decidió regresar al país de inmediato tras conocer la orden en su contra.