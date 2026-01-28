A las 5:00 p.m. se llevará a cabo audiencia clave que definirá el futuro judicial del exvicepresidente Gaby Carrizo

A las 5:00 p.m. de este miércoles 28 de enero el excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, acudirá a una “audiencia combo” en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora.

Carrizo es investigado por un presunto caso de enriquecimiento injustificado. Durante la audiciencia un juez de garantías deberá, en primer lugar, legalizar la aprehensión y posteriormente, se definirá si el exfuncionario será imputado formalmente y si se le aplicará o no una medida cautelar, que puede ir desde una firma periódica ante el Ministerio Público, hasta detención provicional por un período de 6 meses.

El exvicepresidente fue aprehendido el martes 27 de enero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción. Tras su detención, pasó la noche en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Policía Nacional, ubicada en Ancón.

“Vengo a dar la cara porque soy inocente”, afirmó. “Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlamento Centroamericano y venirme en el primer vuelo. Preferí venir a Panamá a dar la cara porque soy inocente”, concluyó.

Añadió que decidió regresar al país de inmediato tras conocer la orden en su contra.