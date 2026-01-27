Las 5 claves de hoy 27 de enero en Panamá y el mundo

– Carrizo da la cara tras su aprehensión en Tocumen.

El exvicepresidente fue aprehendido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen por una orden de la Fiscalía Anticorrupción. “Vengo a dar la cara porque soy inocente”, declaró, asegurando que se mantendrá a disposición de las autoridades y rechazando las acusaciones en su contra.

– Más de $3 millones bajo la lupa del Ministerio Público.

La Fiscalía investiga un presunto enriquecimiento injustificado que superaría los 3 millones de dólares. La defensa de Carrizo sostiene que los fondos tienen sustento legal y que la documentación ya fue presentada. El caso entra ahora en una fase clave con audiencias determinantes.

– Testimonio clave en el juicio Odebrecht.

El proceso judicial por el caso Odebrecht continuó con el testimonio de Gabriel Alvarado, quien explicó su rol como apoderado de la sociedad Mengil International Limited y el movimiento de fondos vinculados a la Banca Privada de Andorra, elementos centrales en la trama de presuntos sobornos.

– Influenza deja ocho fallecidos en el inicio de 2026.

El Ministerio de Salud confirmó ocho defunciones por influenza durante la primera semana epidemiológica del año. La mayoría de las víctimas no estaba vacunada y presentaba factores de riesgo. Las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación y a reforzar las medidas de prevención.

– Julio Iglesias evalúa demanda millonaria por daño al honor.

El artista español analiza acciones legales contra medios de comunicación tras el archivo de una investigación en su contra por parte de la Audiencia Nacional. Su equipo legal sostiene que las publicaciones afectaron gravemente su reputación.