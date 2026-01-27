Julio Iglesias evalúa demanda millonaria por daño al honor tras archivo del caso

El cantante español Julio Iglesias evalúa iniciar acciones legales contra el medio digital eldiario.es y la cadena de televisión Univision, tras la publicación de informaciones que lo vincularon con presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021. La eventual demanda surge luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara la investigación abierta en su contra.

El Ministerio Público decidió cerrar el caso después de recibir las declaraciones de dos exempleadas del artista, quienes habían presentado denuncias con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide.

Según fuentes cercanas al artista, el equipo legal de Julio Iglesias sostiene que las informaciones publicadas por ambos medios lesionaron su derecho al honor y a la propia imagen, provocándole un daño reputacional de alcance internacional.