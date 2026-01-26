España expulsa al embajador de Nicaragua en reciprocidad por la expulsión del suyo en Managua

<b>El gobierno español decidió expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid y a otro diplomático acreditado en esta embajada</b>, en <b>reciprocidad por la 'injusta expulsión' de su embajador en Managua y la segunda jefatura</b>, informó este lunes una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.<b>'España decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad</b> ante la <b>injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua'</b>, indicó la fuente, que añadió que <b>'el gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua'</b>.