El fuerte mensaje del papa en el Día de la Mujer que está dando la vuelta al mundo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el papa León XIV lanzó un llamado contundente a la sociedad para no minimizar la violencia contra las mujeres y denunciarla sin miedo, al advertir que este problema sigue causando sufrimiento y muerte en todo el mundo.El mensaje fue difundido a través de una carta publicada en la revista Piazza San Pietro, en la que el pontífice respondió a la reflexión de una lectora que denunciaba la tragedia de los feminicidios y la violencia dentro de las relaciones de pareja.<i><b>'Nunca subestimar la violencia contra las mujeres'</b></i>En su respuesta, el papa afirmó que la violencia en las relaciones, especialmente contra las mujeres, le provoca un profundo dolor y preocupación. Por ello, insistió en la necesidad de denunciar cualquier forma de agresión y no restarle importancia.Según el pontífice, muchos casos ocurren en contextos donde el amor y la convivencia deberían ser espacios seguros, pero terminan convirtiéndose en una 'trampa' para numerosas mujeres que sufren maltrato o incluso son asesinadas.El líder de la Iglesia católica recordó que estos actos reflejan una mentalidad peligrosa que genera discriminación y violencia, señalando que las mujeres suelen ser atacadas precisamente por representar valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia.<b>Llamado a construir una cultura de respeto</b>León XIV también subrayó la importancia de promover una cultura del respeto desde la educación, proponiendo una alianza entre la escuela, la familia y la Iglesia para formar a los jóvenes en valores que rechacen la violencia y la discriminación.En su mensaje, retomó además la idea del <b>'genio femenino'</b>, concepto desarrollado por san Juan Pablo II, para destacar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más humana y justa.