Papa León XIV: ‘El bien del pueblo venezolano debe prevalecer’

El <b>papa León XIV</b> se pronunció este domingo desde la <b>Plaza de San Pedro en el Vaticano</b> tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura y traslado a Nueva York de su líder, Nicolás Maduro junto a su esposa <b>Cilia Flores</b>.A través de su cuenta oficial en <b>X</b> (antes Twitter), el pontífice compartió un mensaje en el que expresó su preocupación por la situación en Venezuela y llamó a que el bienestar de la población sea el eje fundamental de cualquier paso futuro:<i>'Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...'</i> — Papa León XIV (@Pontifex_es)Durante su intervención tras el rezo del <b>Ángelus</b>, León XIV apeló a respetar la soberanía nacional de Venezuela, a asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y a proteger los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, indicó <b>Vatican News</b>.<b>El pontífice, conocido por su sensibilidad hacia los temas sociales y la realidad latinoamericana</b>, instó también a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, subrayando que estos valores deben guiar los esfuerzos tanto dentro como fuera del país sudamericano.Además, pidió a los fieles que<b> oren juntos por Venezuela</b> y encomendó la situación del país a la intercesión de la patrona de los venezolanos <b>Nuestra Señora de Coromoto</b>, así como de los santos<b> José Gregorio Hernández</b> y<b> sor Carmen Rendiles</b>, figuras veneradas en el país.La postura del papa se produce en un momento de tensión internacional luego de que Estados Unidos en la madrugada del<b> 3 de enero</b> ejecutara una operación militar en Venezuela que, según la Casa Blanca, tenía como objetivo <b>enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado</b>. La acción ha generado un intenso debate global sobre el respeto a la soberanía nacional y los mecanismos para resolver conflictos entre naciones.