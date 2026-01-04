Papa León XIV: ‘El bien del pueblo venezolano debe prevalecer’

El papa León XIV se pronunció este domingo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura y traslado a Nueva York de su líder, Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el pontífice compartió un mensaje en el que expresó su preocupación por la situación en Venezuela y llamó a que el bienestar de la población sea el eje fundamental de cualquier paso futuro:

“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...” — Papa León XIV (@Pontifex_es)

Durante su intervención tras el rezo del Ángelus, León XIV apeló a respetar la soberanía nacional de Venezuela, a asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y a proteger los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, indicó Vatican News.

El pontífice, conocido por su sensibilidad hacia los temas sociales y la realidad latinoamericana, instó también a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, subrayando que estos valores deben guiar los esfuerzos tanto dentro como fuera del país sudamericano.

Además, pidió a los fieles que oren juntos por Venezuela y encomendó la situación del país a la intercesión de la patrona de los venezolanos Nuestra Señora de Coromoto, así como de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, figuras veneradas en el país.

La postura del papa se produce en un momento de tensión internacional luego de que Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero ejecutara una operación militar en Venezuela que, según la Casa Blanca, tenía como objetivo enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. La acción ha generado un intenso debate global sobre el respeto a la soberanía nacional y los mecanismos para resolver conflictos entre naciones.