Irán ya habría elegido al sucesor de Jamenei y surge un nombre inesperado

La Asamblea de Expertos de Irán, el organismo religioso encargado de elegir al líder supremo del país, aseguró que ya se tomó una decisión sobre el sucesor del ayatolá Alí Jamenei, lo que podría marcar un momento clave en el futuro político de la República Islámica.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, dentro del organismo existe una posición mayoritaria sobre quién ocupará el cargo, aunque el anuncio oficial todavía no se ha realizado.

La decisión ya tendría respaldo mayoritario

El ayatolá Kamal Heydari afirmó que el proceso interno ya produjo un resultado claro dentro de la Asamblea.

“Se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado”, declaró.

Sus palabras han alimentado las especulaciones sobre quién sería el elegido. Diversos analistas y medios consideran que uno de los nombres con más fuerza es el de Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo.