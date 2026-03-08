  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Irán ya habría elegido al sucesor de Jamenei y surge un nombre inesperado

Diversos analistas y medios consideran que uno de los nombres con más fuerza es el de Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo.
Diversos analistas y medios consideran que uno de los nombres con más fuerza es el de Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 08/03/2026 09:59
Según declaraciones recogidas por medios internacionales, dentro del organismo existe una posición mayoritaria sobre quién ocupará el cargo, aunque el anuncio oficial todavía no se ha realizado.

La Asamblea de Expertos de Irán, el organismo religioso encargado de elegir al líder supremo del país, aseguró que ya se tomó una decisión sobre el sucesor del ayatolá Alí Jamenei, lo que podría marcar un momento clave en el futuro político de la República Islámica.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, dentro del organismo existe una posición mayoritaria sobre quién ocupará el cargo, aunque el anuncio oficial todavía no se ha realizado.

La decisión ya tendría respaldo mayoritario

El ayatolá Kamal Heydari afirmó que el proceso interno ya produjo un resultado claro dentro de la Asamblea.

“Se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado”, declaró.

Sus palabras han alimentado las especulaciones sobre quién sería el elegido. Diversos analistas y medios consideran que uno de los nombres con más fuerza es el de Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo.

Aunque su posible designación ha sido objeto de debate durante años, su cercanía con los sectores más influyentes del poder religioso y militar en Irán lo ha convertido en uno de los candidatos más mencionados.

Una “opinión firme” dentro del órgano religioso

Otro miembro de la Asamblea, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó que dentro del órgano existe una postura consolidada respecto a la sucesión.

Según explicó, se ha adoptado una “opinión firme, que refleja la posición mayoritaria” de los integrantes del organismo encargado de elegir al líder supremo.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos chiíes, tiene la responsabilidad constitucional de designar al líder supremo, la figura más poderosa del sistema político iraní, que ejerce autoridad sobre el Estado, las fuerzas armadas y las principales instituciones del país.

VIDEOS
Lo Nuevo