Mojtaba Jameneí sería el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jameneí

El hijo del líder supremo iraní, Alí Jameneí —asesinado el pasado sábado tras la ofensiva estadounidense e israelí—, Mojtaba Jameneí, sería el próximo líder supremo de Irán, de acuerdo con diversos medios internacionales como la televisora del exilio iraní con sede en Londres (Reino Unido), Iran International, y el diario estadounidense The New York Times.

Funcionarios iraníes —que aportaron información de forma anónima a The New York Times— señalaron que los 88 clérigos miembros del Consejo de Expertos estaban considerando anunciar que el hijo de Alí Jameneí sería el sucesor de su padre tan pronto como este miércoles. No obstante, prefieren actuar con cautela para evitar que se convierta en un objetivo de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, según el NYT, el bombardeo israelí contra un edificio en la ciudad santa de Qom, donde presuntamente se reuniría el Consejo de Expertos, habría sido inútil, ya que en ese momento no había nadie en el lugar, de acuerdo con la agencia iraní Fars. En este sentido, los integrantes del Consejo de Expertos sostuvieron ayer dos reuniones virtuales —una por la mañana y otra por la noche— para tomar una decisión sobre quién asumirá el liderazgo de Irán.

Si bien los simpatizantes del régimen verían al hijo de Jameneí como una figura digna de suceder a su padre, los opositores lo interpretarían como la continuidad de un mandato marcado por la represión de las protestas en Irán, que dejaron al menos 7,000 personas fallecidas, según grupos de derechos humanos.

Además del hijo de Jameneí, otros nombres figuran en la terna de sucesión en Irán, como el clérigo y jurista Alireza Arafi, líder del consejo de transición designado tras la muerte de Jameneí. También aparece entre los posibles candidatos Seyed Hassan Khomeini, nieto del fundador de la Revolución Islámica de 1979, el ayatolá Jomeini, quien es considerado cercano al sector moderado del liderazgo iraní.