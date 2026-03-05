Trump rechaza al hijo de Jamenei como sucesor y exige participar en la elección del líder de Irán

El presidente Donald Trump afirmó la mañana de este jueves 5 de marzo que debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en medio de bombardeos a varias localidades iranies.

En declaraciones al medio Axios, Trump sostuvo que no considera aceptable que el poder en Teherán pase al hijo del fallecido líder, Mojtaba Jamenei, quien es mencionado como uno de los posibles sucesores.

“El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento”, afirmó el mandatario a Axios.

Además, Trump comparó la situación con lo ocurrido en Venezuela, al señalar que Washington también influyó en la configuración del poder político tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores este 3 de enero en el Fuerte Tiuna, en Caracas.

Según Trump, Delcy Rodríguez terminó cooperando con su administración bajo presión de Estados Unidos y hasta el momento ha cooperado.

Aunque aún no hay un sucesor oficial, Mojtaba Jamenei aparece como uno de los principales candidatos respaldados por sectores del grupo de poder religioso y por la Guardia Revolucionaria, mientras el país atraviesa un periodo de transición política.

La elección del nuevo líder supremo corresponde a la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano religioso encargado de designar a la máxima autoridad política y espiritual de Irán.