Mercados bursátiles impulsan la inclusión financiera y la igualdad de género

Las bolsas de valores están asumiendo un papel cada vez más activo en la promoción de la igualdad de género y la inclusión económica. En ese contexto, la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) celebró por noveno año consecutivo el Ring the Bell for Gender Equality 2026 (Toque de Campana por la Igualdad de Género 2026), una iniciativa global que reúne a más de 100 bolsas de valores alrededor del mundo con el objetivo de promover la igualdad de género desde los mercados de capitales.

La iniciativa es impulsada a nivel internacional por organizaciones como ONU Mujeres, la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE), la World Federation of Exchanges (WFE), el Pacto Global de las Naciones Unidas y BID Invest, junto con aliados regionales como Sumarse, promoviendo el rol estratégico de los mercados de capitales en la construcción de economías más inclusivas y sostenibles.

Bajo el lema “Derechos, justicia y acción para la autonomía económica de las mujeres a través del mercado de capitales”, el evento convocó a representantes del sector financiero, organismos multilaterales, organizaciones sociales y líderes empresariales para reflexionar sobre el papel del mercado en la construcción de economías más inclusivas, resilientes y sostenibles.

La novena edición organizada por Latinex contó además con el respaldo de importantes instituciones del sector financiero. Prival Bank participó como patrocinador diamante, mientras que InOn Capital, Banco General, MMG Bank, Global Bank y Microserfin respaldaron el evento como patrocinadores bronce, reafirmando el compromiso del sector privado con el avance de la igualdad de género y el fortalecimiento de mercados más inclusivos.

Durante sus palabras de bienvenida, Mónica de Chapman, presidenta del Comité de Sostenibilidad y directora de la Junta Directiva de Latinex, destacó:

“La autonomía económica de las mujeres no es solo una meta social; es una condición para un mercado más sólido, competitivo y resiliente. La igualdad no se construye solo desde declaraciones, sino desde decisiones, métricas y acciones concretas”.

De Chapman subrayó además que Latinex aprobó y publicó su Política de Igualdad de Género, alineada con estándares internacionales como Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability Accounting Standards Board (SASB), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Global de las Naciones Unidas y los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres.

Un compromiso que trasciende el acto simbólico

El evento también contó con la participación de Dayanara Salazar Medina, coordinadora del Programa para Panamá de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, quien ofreció la charla magistral “10 años de brechas: 2016–2026”, invitando a reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad económica.

En representación de Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, Lerzy Batista, vicepresidenta senior comercial de la organización, dio lectura a un mensaje institucional en el que destacó que el rol del mercado de capitales trasciende la intermediación financiera.

“Latinex no es únicamente una plataforma de negociación. Somos un habilitador de oportunidades. Facilitamos el acceso al financiamiento, conectamos inversionistas con proyectos que generan valor y contribuimos a que el crecimiento económico llegue a más personas”.

La ejecutiva resaltó que la inclusión financiera comienza con el conocimiento, subrayando el impacto del Programa de Educación Bursátil (PEB), que ha fortalecido la formación financiera de estudiantes, jóvenes profesionales y nuevos inversionistas.

Asimismo, mencionó alianzas estratégicas como Ella Invierte, CAPTA de la Fundación Calicanto y el programa Las Claras de Voces Vitales, iniciativas orientadas a ampliar oportunidades para mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Cerrar brechas no es solo una cuestión de equidad. Es una decisión estratégica para el crecimiento sostenible. Un mercado más diverso toma mejores decisiones y genera mayor confianza”, afirmó.

El evento incluyó el panel “Derechos. Justicia. Acción: Mujeres impulsando la igualdad desde las finanzas y el mercado de valores”, moderado por Jan Eskildsen, jefe de Intermediarios Financieros para América Central y México y director del sector financiero de BID Invest.

El diálogo reunió a representantes del sector financiero, la sociedad civil y nuevas generaciones del mercado de capitales, con la participación de Augusto Arosemena, vicepresidente senior de Legal y Cumplimiento de Global Bank; María Belén Montoto, directora ejecutiva de Fundación Calicanto; y María Karla Tamayo, finalista de la competencia Stock Sales Pitch del Programa de Educación Bursátil de Latinex.

La conversación se estructuró en tres ejes clave —derechos, justicia y acción— y abordó temas como el acceso real de las mujeres al sistema financiero y al mercado de capitales, el vínculo entre inclusión financiera y autonomía económica, y la necesidad de impulsar acciones concretas y medibles desde el sector financiero para cerrar brechas de género.

Durante el panel se destacó que avanzar hacia una inclusión efectiva requiere educación financiera, productos financieros adecuados, generación de datos y alianzas entre el sector financiero, organismos internacionales y organizaciones sociales para ampliar las oportunidades económicas de más mujeres.

El evento también contó con el respaldo de organismos internacionales y aliados del sector financiero que impulsan la agenda de igualdad de género en la región.

“Garantizar la igualdad de oportunidades económicas para todas las personas es clave para potenciar el desempeño de las empresas y la generación de empleo”, afirmó Ivana Fernández Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica.

“Desde IFC continuaremos apoyando a Latinex y a las bolsas de valores de la región en este esfuerzo prioritario”, añadió.

Por su parte, Karla Mola, presidenta ejecutiva de Sumarse, destacó que la evidencia demuestra que equipos diversos toman mejores decisiones, innovan más y gestionan mejor los riesgos, por lo que avanzar en igualdad es una decisión estratégica de largo plazo para fortalecer la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible.

El toque de campana simboliza el compromiso del mercado de capitales con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 5: Igualdad de Género, reafirmando el papel de las bolsas de valores en la promoción de buenas prácticas de gobernanza, transparencia y sostenibilidad.

Al hacer sonar la campana, Latinex reiteró su visión de impulsar un mercado de capitales transparente, eficiente e inclusivo, que contribuya al desarrollo económico y social, ampliando oportunidades para más mujeres dentro del sistema financiero y del ecosistema empresarial.