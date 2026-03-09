Contralor Flores advierte que la Asamblea dificulta políticas de empleo

El contralor general de la República, Anel Flores, dijo que la falta de aprobación de iniciativas en la Asamblea Nacional ha dificultado la implementación de políticas públicas destinadas a impulsar el empleo en Panamá.

Durante su intervención en la edición matutina de TVN Noticias, Flores señaló que el país cuenta con potencial para generar más oportunidades laborales, pero aseguró que muchas propuestas orientadas a estimular la economía y la creación de puestos de trabajo han encontrado resistencia en el Legislativo.

“Cuando vamos a la asamblea con políticas para crear empleos, vemos toda una resistencia que no entendemos cuál es la resistencia”, expresó el contralor, al cuestionar por qué algunas iniciativas no logran avanzar pese a su objetivo de ampliar las oportunidades laborales.

Según Flores, esta situación termina afectando especialmente a los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Explicó que cada año personas ingresan a la fuerza de trabajo, lo que obliga a que la economía crezca a un ritmo suficiente para generar los empleos que esa población requiere.

El contralor sostuvo que el país tiene la capacidad para hacerlo y mencionó que, a pesar de las dificultades económicas y sociales recientes, la economía panameña logró crecer un 4.2% el año pasado, superando estimaciones iniciales cercanas al 3%.No obstante, insistió en que el desarrollo de nuevas políticas requiere mayor respaldo institucional.

“Tenemos que ser nuestros propios aleados”, afirmó. Flores también advirtió que la falta de consenso político puede terminar perjudicando a quienes buscan su primera oportunidad laboral.

“¿A quién perjudicamos? a esos jóvenes que queremos darle la oportunidad de empleo ”, subrayó.

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea Nacional, el contralor indicó que, de acuerdo con los números revisados por la Contraloría, no se ha registrado un aumento en salarios, aunque sí se observa un incremento en la cantidad de funcionarios.

“Si ha habido algunos aumentos pero no aumentos en salarios, o sea en números, o sea en dinero. ”, explicó.

Flores agregó que la Contraloría mantiene conversaciones con la directiva del Legislativo, al considerar importante que los gastos de la institución estén alineados con la situación económica del país.

Asimismo, valoró positivamente medidas orientadas a fortalecer la disciplina interna en el órgano legislativo. En ese sentido, mencionó la aprobación de disposiciones para reducir el salario a los diputados que no asistan a las sesiones, una iniciativa que, a su juicio, contribuye a mejorar la responsabilidad institucional.

“Es importante que los gastos que se están dando pues sean más cónsumos con la realidad del país”, finalizó.