Liderazgo y desarrollo profesional femenino

Al facilitar procesos de coaching ejecutivo con líderes femeninas y talento de alto potencial en América Latina, Europa y Estados Unidos, los desafíos transversales más recurrentes que las profesionales traen a una sesión son:

Otros desafíos que surgen con frecuencia en las sesiones de coaching son:

En entornos de trabajo híbrido y organizaciones internacionales, el liderazgo de equipos virtuales y de aquellos que responden simultáneamente a varios jefes o áreas es también un área clave donde las líderes buscan mayor claridad.

Asimismo, potenciar la visión estratégica, construir modelos de negocio colaborativos y consolidar alianzas con diversos stakeholders son prioridades recurrentes que las ejecutivas de mayor experiencia traen a sus procesos.

No se trata solo de qué quieren lograr, sino de cómo desean alcanzarlo: cómo quieren ser percibidas y quiénes quieren ser, viviendo en plenitud y proyectando su mejor versión

Se trata de crear nuevas posibilidades desde una visión de futuro, desde el “para qué” de cada profesional, conectando presente, pasado y futuro.

En los procesos de coaching traemos historias del pasado y estrategias de éxito, conectando a las profesionales con sus fortalezas y con lo mucho que han logrado en sus vidas, para crear la energía que impulsa el cambio y el desarrollo.

Creamos espacios seguros para que las mujeres puedan expresar su voz y su brillo, sintiéndose escuchadas, expresar sus emociones sin juzgamiento y dar sentido a sus pensamientos, cuestionando creencias y modelos mentales, y generando la confianza para experimentar con nuevos comportamientos.

Los temas que las profesionales traen a las sesiones son temas del cómo hacer, del cómo relacionarse, del cómo lograr, pero para generar una transformación sostenible, necesitamos trabajar también desde el ser y los modelos mentales, cuestionando suposiciones.

Parte del valor del coaching está en las preguntas que pocas veces nos hacemos. Algunas de las más transformadoras son:

A lo largo del proceso de coaching, trabajamos la autoconciencia, el cómo nos vemos y cómo nos ven, la autogestión y la mejor respuesta a los diferentes detonantes interiores y exteriores, considerando también la influencia del contexto y de los sistemas en que cada profesional se integra.

Trabajamos la confianza y la seguridad de abogar por uno mismo en diferentes escenarios, de mostrar la autoridad y el poder personal, de estar presente y crear impacto, de construir relaciones fuertes y redes de apoyo personales y profesionales que apoyan a las mujeres a vivir sus sueños, a lograr sus objetivos con bienestar.

Las redes de apoyo en las organizaciones pueden incluir pares, jefes, mentores o personas que transmiten su experiencia y conocimientos, y sponsors o patrocinadores, que son personas con elevado grado de influencia que pueden abogar por la profesional e impulsar su carrera.

El proceso de coaching es así una jornada creativa de reflexión y descubrimiento, de experimentación con nuevos comportamientos y acciones, y de integración de aprendizajes.

Cuando una mujer avanza con conciencia y propósito, no camina sola: abre camino para muchas.