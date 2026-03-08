  1. Inicio
Cámara de Comercio de Panamá abre puertas a la inversión mediante ferias internacionales

Panamá posee las condiciones ideales para atraer talento y promover alianzas estratégicas.
Lourdes García Armuelles
  • 08/03/2026 09:47
La próxima semana, el país será sede Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional

Bajo la premisa de que Panamá es un país forjado por el trabajo y una determinación histórica de apertura al mundo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó el papel del istmo como el centro logístico y de negocios más relevante de la región.

El gremio explicó que históricamente Panamá ha sido el puente de conexión entre pueblos y mercados. Destacó que hoy, esa vocación se traduce en una red de rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el planeta entero.

Según la Cámara, esta infraestructura no solo facilita el movimiento de carga, sino que proyecta al país como una plataforma natural para la inversión extranjera.

Recordó que la próxima semana, el país reafirmará su liderazgo con la celebración simultánea de cinco de los eventos comerciales más importantes de la región: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional.

“Estas plataformas no solo generan transacciones inmediatas, sino que demuestran la confianza internacional en el entorno empresarial panameño”, recalcó Juan Arias, presidente de la Cciap.

Arias enfatiza que, en un contexto de transformación económica global, Panamá posee las condiciones ideales para atraer talento y promover alianzas estratégicas.

“Panamá no solo conecta mercados, genera oportunidades que se traducen en inversión, desarrollo y crecimiento para todos los que viven en este país”, señala el empresario.

