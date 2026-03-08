Cámara de Comercio de Panamá abre puertas a la inversión mediante ferias internacionales

Bajo la premisa de que Panamá es un país forjado por el trabajo y una determinación histórica de apertura al mundo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó el papel del istmo como el centro logístico y de negocios más relevante de la región.

El gremio explicó que históricamente Panamá ha sido el puente de conexión entre pueblos y mercados. Destacó que hoy, esa vocación se traduce en una red de rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el planeta entero.

Según la Cámara, esta infraestructura no solo facilita el movimiento de carga, sino que proyecta al país como una plataforma natural para la inversión extranjera.