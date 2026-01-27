Esposa de José Carrizo pide ‘respeto al debido proceso y la presunción de inocencia’

Durante sus declaraciones, Spiegel hizo un llamado al respeto del debido proceso y a la presunción de inocencia. “El respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, expresó de forma escueta ante los periodistas.

Julieta Spiegel, esposa del exvicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo , se pronunció brevemente ante los medios de comunicación a su salida de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde permanece tras su aprehensión en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Exvicepresidente Carrizo es aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado

Carrizo fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en cumplimiento de una orden formal emitida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con lo explicado por Pedro Meilán, abogado del exvicepresidente, en declaraciones a medios de comunicación, una vez notificada la orden de aprehensión, Carrizo será puesto a disposición de un juez de garantías.

En dicha audiencia, catalogada como “combo”, se abordarán los temas relacionados con la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la posible imposición de medidas cautelares.