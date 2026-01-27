Esposa de José Carrizo pide ‘respeto al debido proceso y la presunción de inocencia’

Julieta Spiegel, esposa del exvicepresidente de Panamá <b><a href="/tag/-/meta/jose-gabriel-carrizo-jaen">José Gabriel Carrizo</a></b>, se pronunció brevemente ante los medios de comunicación a su salida de la sede de la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón,</a></b> donde permanece tras su aprehensión en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.Durante sus declaraciones, Spiegel hizo un llamado al respeto del debido proceso y a la presunción de inocencia. 'El respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia', expresó de forma escueta ante los periodistas.