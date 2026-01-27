¿Qué es el enriquecimiento injustificado y por qué investigan a José Gabriel Carrizo?

<b>¿Por qué se menciona a José Gabriel Carrizo?</b>Las autoridades analizan información financiera vinculada al exfuncionario como parte de una investigación preliminar. El proceso no implica una condena ni una culpabilidad automática, sino una fase de verificación en la que se contrastan ingresos, declaraciones patrimoniales y movimientos económicos.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/fiscalia-anticorrupcion-pide-captura-de-jose-gabriel-carrizo-KN19416419" target="_blank">Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación emitió ayer 26 de enero de 2026 una orden formal de aprehensión</a></b> y conducción a Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.El Ministerio Público ha reiterado que estas diligencias buscan determinar si existen inconsistencias que ameriten una imputación formal.<b>¿Qué sigue en el proceso?</b>De encontrarse indicios suficientes, la Fiscalía podría solicitar una audiencia para formular cargos. En caso contrario, el expediente podría ser archivado. Durante esta etapa, el investigado mantiene su presunción de inocencia.