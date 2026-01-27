  1. Inicio
¿Qué es el enriquecimiento injustificado y por qué investigan a José Gabriel Carrizo?

‘Vengo a dar la cara porque soy inocente’, afirmó el exvicepresidente.
Por
Laura Chang
  • 27/01/2026 11:12
En Panamá este delito está contemplado en el ‘Código Penal’ y conlleva sanciones que incluyen penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, figura en una investigación del Ministerio Público relacionada con el presunto delito de enriquecimiento injustificado, una falta penal que se configura cuando un funcionario no puede explicar el aumento de su patrimonio durante o después de ejercer un cargo público.

¿Qué significa el enriquecimiento injustificado?

El enriquecimiento injustificado ocurre cuando una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público presenta un incremento patrimonial que no guarda relación con sus ingresos legales declarados. En estos casos, corresponde al investigado sustentar el origen lícito de sus bienes, cuentas o activos.

En Panamá, este delito está contemplado en el Código Penal y conlleva sanciones que incluyen penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

¿Por qué se menciona a José Gabriel Carrizo?

Las autoridades analizan información financiera vinculada al exfuncionario como parte de una investigación preliminar.

El proceso no implica una condena ni una culpabilidad automática, sino una fase de verificación en la que se contrastan ingresos, declaraciones patrimoniales y movimientos económicos.

Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación emitió ayer 26 de enero de 2026 una orden formal de aprehensión y conducción a Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

El Ministerio Público ha reiterado que estas diligencias buscan determinar si existen inconsistencias que ameriten una imputación formal.

¿Qué sigue en el proceso?

De encontrarse indicios suficientes, la Fiscalía podría solicitar una audiencia para formular cargos. En caso contrario, el expediente podría ser archivado. Durante esta etapa, el investigado mantiene su presunción de inocencia.

