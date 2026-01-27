¿Qué es el enriquecimiento injustificado y por qué investigan a José Gabriel Carrizo?

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, figura en una investigación del Ministerio Público relacionada con el presunto delito de enriquecimiento injustificado, una falta penal que se configura cuando un funcionario no puede explicar el aumento de su patrimonio durante o después de ejercer un cargo público.

¿Qué significa el enriquecimiento injustificado?

El enriquecimiento injustificado ocurre cuando una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público presenta un incremento patrimonial que no guarda relación con sus ingresos legales declarados. En estos casos, corresponde al investigado sustentar el origen lícito de sus bienes, cuentas o activos.

En Panamá, este delito está contemplado en el Código Penal y conlleva sanciones que incluyen penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.