Fiscalía Anticorrupción pide captura de José Gabriel Carrizo

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación emitió ayer 26 de enero de 2026 una orden formal de aprehensión y conducción contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La instrucción está contenida en el Oficio N.° 731-2026, firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, y solicita a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) proceder con la captura del exfuncionario para ponerlo a disposición del Ministerio Público dentro de la Noticia Criminal N.° 202600005907.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió un impedimiento bajo la orden de la Físcalía Anticorrupción y el Ministerio Público, con las ordenes de aprehender y conducir a Carrizo.

De acuerdo a este documento, el exvicepresidente se encuentra bajo investigación por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Carrizo, quien ejerció la vicepresidencia durante el periodo constitucional 2019-2024, quedó sujeto a la acción penal ordinaria tras el vencimiento de su fuero penal electoral, lo que habilitó a la Fiscalía a ordenar su conducción. La medida se produce en un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas de altos cargos de la pasada administración.

La Estrella de Panamá conoció que actualmente Carrizo se encuentra fuera del país.

El documento oficial emitido por la Procuraduría instruye al comisionado César Pitti a ingresar los datos del investigado —identificado con cédula 8-766-2490— en el sistema de verificación ciudadana, dando cumplimiento a la Resolución N.° 01-2026, fechada el 23 de enero del presente año.

Mientras las autoridades coordinan los operativos de localización desde la sede fiscal ubicada en el Edificio Central Park, el caso se suma a una serie de auditorías patrimoniales que la Contraloría General de la República viene realizando sobre exministros y antiguos altos jerarcas del Estado.