José Gabriel Carrizo llega a la DIJ tras ser aprehendido en Tocumen

Por
Bernabé Yangüez
  • 27/01/2026 10:49
Traslado del exvicepresidente Carrizo a la DIJ marca avance en investigación por enriquecimiento injustificado

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, llegó este martes a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), luego de haber sido aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

El traslado forma parte del procedimiento legal establecido para poner al exmandatario a disposición del Ministerio Público, dentro de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue conducido a la DIJ tras su ingreso al país, luego de que el Servicio Nacional de Migración (SNM) activara un impedimento migratorio, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, lo que permitió su retención inmediata y posterior traslado bajo custodia de las autoridades.

La orden de aprehensión fue emitida el 26 de enero de 2026, mediante el Oficio N.° 731-2026, firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, y se enmarca dentro de la Noticia Criminal N.° 202600005907, en la que se instruye a la DIJ a ejecutar la captura y conducción del exfuncionario.

Tras su llegada a la DIJ, Carrizo deberá cumplir con los trámites procesales correspondientes, que incluyen su notificación formal, evaluaciones de rigor y la espera de la audiencia ante un juez de garantías, donde se definirán las medidas cautelares que correspondan.

Carrizo ejerció la vicepresidencia durante el periodo constitucional 2019–2024 y quedó sujeto a la acción penal ordinaria tras el vencimiento de su fuero penal electoral, condición que habilitó legalmente a la Fiscalía a ordenar su conducción.

De acuerdo con documentación oficial de la Procuraduría General de la Nación, el comisionado César Pitti fue instruido a ingresar los datos del investigado —identificado con la cédula 8-766-2490— en el sistema de verificación ciudadana, en cumplimiento de la Resolución N.° 01-2026, fechada el 23 de enero de 2026.

El caso se desarrolla en medio de un escenario de mayor escrutinio público y exigencia ciudadana de rendición de cuentas, y se suma a auditorías patrimoniales que la Contraloría General de la República mantiene en curso sobre exfuncionarios y antiguos altos jerarcas del Estado.

