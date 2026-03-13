Panamá pide a Cosco Shipping reconsiderar salida del puerto de Balboa

PPC y su accionista CK Hutchison Holdings Limited anunciaron medidas legales alegando 'graves daños' tras la anulación del contrato que operaban desde 1997. Entre ellas, presentaron un arbitraje internacional contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional, reclamando al menos $2,000 millones.La empresa también interpuso un recurso contra el Decreto Ejecutivo No. 23, que ordenó la incautación de sus bienes y equipos, calificando la medida como extrema y arbitraria. Este viernes, PPC confirmó que sigue coordinando con sus proveedores tras la orden de cesar operaciones.Mientras tanto, en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, dijo desconocer la situación de la naviera estatal Cosco, en Panamá. 'Le sugiero que se dirija a los departamentos competentes de la parte china para obtener más información', respondió ante las consultas de la agencia <b>AFP</b> el pasado 11 de marzo.Una fuente del sector marítimo panameño dijo a e este medio que en coyunturas como la actual es fundamental para las autoridades mantener monitoreo constante y coordinado de la situación desde las distintas instancias del Gobierno.'Es clave promover un diálogo abierto, técnico y continuo con los operadores y usuarios del sistema portuario nacional, a fin de identificar oportunidades de mejora y atender oportunamente cualquier situación operativa o jurídica que pueda surgir'.Además, 'es crucial para Panamá garantizar una atención de alto nivel, eficiencia y celeridad, preservando la confiabilidad y competitividad del sistema portuario como pilar estratégico del país', dijo.