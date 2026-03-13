Panamá pide a Cosco Shipping reconsiderar salida del puerto de Balboa

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, expresó este viernes 13 de marzo su expectativa de que la empresa Cosco Shipping reconsidere la decisión —anunciada el pasado martes 10 de marzo— de no utilizar el puerto de Balboa. “La carga de Cosco Shipping es importante para Panamá y esperamos que reconsideren esa decisión. Ellos representan el 4 % de la carga, lo cual es realmente significativo. Esperamos que eventualmente regresen a Balboa”, señaló el funcionario. Al ser consultado sobre si esta medida podría interpretarse como una represalia, Icaza prefirió “no especular”. No obstante, según el comunicado emitido por la naviera, la decisión implica que no habrá salidas ni arribos de sus buques en dicha terminal. La compañía detalló que todas las reservas (bookings) previamente confirmadas serán canceladas, por lo que recomendó a los clientes contactar a sus representantes de ventas para conocer las opciones disponibles. Tres días después de que Cosco Shipping anunció su salida del puerto de Balboa, según publicaron medios locales, ayer, fuentes de la naviera dijeron que no se van de Panamá, y aseguraron que solo están “reconfigurando” la ubicación de los contenedores hacia otros puertos.

Contexto legal y operativo

Cosco Shipping anunció el cese de sus servicios en Balboa, ubicado en la entrada del Pacífico del Canal, luego de que el 23 de febrero entró en vigor el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dicha sentencia declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) —filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison—, lo que derivó en que el Estado tomara control de las terminales de Balboa y Cristóbal. Ese mismo día, posteriormente, en un Consejo de Gabinete extraordinario, se aprobaron las resoluciones N.° 4 y N.° 5, que autorizan contratos de concesión transitoria —por un periodo de hasta 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de ambos puertos. En su conferencia matutina del 26 de febrero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó represalias de China tras el fallo de la CSJ. “Créeme, no va a pasar nada”, respondió a los medios, señalando que, aunque desconocía la postura oficial del país asiático, Panamá actuaría “en consecuencia” ante cualquier reacción. Pese a reconocer que China es una potencia mundial, Mulino reflexionó sobre los beneficios mutuos de la relación: “Esa gente (China) nos necesita más que nosotros (Panamá) a ellos. Todo lo que producen y el gas que reciben pasa por el Canal, y mucho de lo que venden es a través de la Zona Libre de Colón”, afirmó en tono desafiante. Por su parte, el experto portuario Carlos Ernesto González De La Lastra dijo, recientemente, a este medio que la reacción de Cosco era previsible al perder el control operativo del puerto. Afirmó que, en esta disputa, la naviera es quien más pierde al abandonar una conectividad marítima en el istmo superior a cualquier otra opción en el continente.

Acciones legales de PPC

PPC y su accionista CK Hutchison Holdings Limited anunciaron medidas legales alegando “graves daños” tras la anulación del contrato que operaban desde 1997. Entre ellas, presentaron un arbitraje internacional contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional, reclamando al menos $2,000 millones. La empresa también interpuso un recurso contra el Decreto Ejecutivo No. 23, que ordenó la incautación de sus bienes y equipos, calificando la medida como extrema y arbitraria. Este viernes, PPC confirmó que sigue coordinando con sus proveedores tras la orden de cesar operaciones. Mientras tanto, en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, dijo desconocer la situación de la naviera estatal Cosco, en Panamá. “Le sugiero que se dirija a los departamentos competentes de la parte china para obtener más información”, respondió ante las consultas de la agencia AFP el pasado 11 de marzo. Una fuente del sector marítimo panameño dijo a e este medio que en coyunturas como la actual es fundamental para las autoridades mantener monitoreo constante y coordinado de la situación desde las distintas instancias del Gobierno. “Es clave promover un diálogo abierto, técnico y continuo con los operadores y usuarios del sistema portuario nacional, a fin de identificar oportunidades de mejora y atender oportunamente cualquier situación operativa o jurídica que pueda surgir”. Además, “es crucial para Panamá garantizar una atención de alto nivel, eficiencia y celeridad, preservando la confiabilidad y competitividad del sistema portuario como pilar estratégico del país”, dijo.

Inspecciones a buques con bandera panameña

Por otro lado, el canciller Javier Martínez-Acha reconoció este viernes un incremento en las inspecciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos, aunque lo atribuyó a controles habituales de la industria. “Pensamos que son producto de la rutina marítima, porque también se dan en Europa y otros países de Asia”, afirmó. Sin embargo, Martínez-Acha subrayó que Panamá desea mantener una relación de respeto mutuo y pidió a las autoridades chinas separar las decisiones de la CSJ de cualquier otra interpretación política. Aseguró que se mantienen canales de diálogo abiertos con la delegación diplomática de China en el país.

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