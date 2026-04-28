Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP en medio de crisis por el cierre de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo de 2026, en una decisión que marca un giro en su política energética y genera repercusiones en el mercado global del crudo.

La medida fue comunicada por la agencia oficial WAM, que indicó que responde a una visión estratégica de largo plazo orientada a fortalecer la producción energética nacional y aumentar la flexibilidad del país frente a las condiciones del mercado.

Según el comunicado, Emiratos busca enfocar sus esfuerzos en su interés nacional, tras décadas de participación en el cartel petrolero, al que se integró en 1967.

Durante ese tiempo, el país contribuyó a la estabilidad del mercado y participó en acuerdos para regular la producción y los precios del petróleo.

La salida se produce en un contexto de tensiones geopolíticas en el Golfo, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. El conflicto reciente en la región ha impactado la oferta y elevado los precios del crudo.

Fuentes cercanas al sector energético indicaron que Emiratos busca evitar restricciones de producción impuestas por cuotas, especialmente ante un eventual retorno a la normalidad en el tránsito marítimo.

Fundada en 1960, la OPEP agrupa actualmente a 12 países productores y, desde 2016, mantiene una alianza con otros diez, incluida Rusia, bajo el formato OPEP+, con el objetivo de coordinar la oferta petrolera frente a la competencia global, particularmente de Estados Unidos.

La decisión de Abu Dabi se suma a salidas previas como las de Catar, Ecuador y Angola, y refleja diferencias internas sobre los niveles de producción dentro del bloque.

Pese a su retiro, Emiratos reafirmó su compromiso con la estabilidad del mercado energético mundial y señaló que continuará invirtiendo en petróleo, gas y energías renovables, como parte de su proceso de diversificación económica.

La salida del país marca un punto de inflexión en la dinámica de la producción petrolera global, en medio de una transición energética y una reconfiguración de alianzas en el sector.