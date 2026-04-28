Nuevas vacantes en el Cuarto Puente: así puedes enviar tu hoja de vida

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció nuevas oportunidades laborales esta semana, abriendo plazas para profesionales en distintas áreas técnicas y especializadas. La convocatoria ha generado interés entre ingenieros, supervisores y perfiles bilingües que buscan integrarse a uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.<b>Vacantes disponibles</b>Entre los puestos anunciados destacan:Ingeniero de CampoIngeniero de CalidadIngeniero de SitioSupervisor de Seguridad y Salud Ocupacional (bilingüe)Traductor Inglés – Mandarín – EspañolIngeniero EstructuralIngeniero de PuenteIngeniero de Control de Costos y PlanificaciónShopdrawing EngineerEnvironmental SupervisorClaims Engineer<b>¿Cómo aplicar?</b>Los interesados deben enviar su hoja de vida al correo:hr@cfbpc.comLa empresa invita a los profesionales a postularse y formar parte de esta obra clave para el desarrollo del país, destacando que el talento local tiene una gran oportunidad de integrarse a este megaproyecto.