EE.UU. e Irán anuncian acuerdo y fin ‘permanente’ de las operaciones militares

Estados Unidos e Irán alcanzaron, este domingo, a un acuerdo de paz que pone fin “inmediato y permanente” las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

El acuerdo pone fin a más de tres meses de enfrentamientos en Oriente Medio y abriría una nueva etapa en una de las crisis geopolíticas más delicadas de los últimos años.

El anuncio se produjo en medio de intensas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington y respaldadas por varios países de la región, reportó El País.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo contempla un cese inmediato y permanente de las hostilidades, así como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

La firma oficial del pacto está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza, donde representantes de ambas partes buscarán formalizar los compromisos alcanzados durante semanas de conversaciones indirectas. El acuerdo también incluiría disposiciones relacionadas con el conflicto en Líbano, escenario que ha sido uno de los principales focos de tensión durante la guerra.

Pese al optimismo expresado por Washington, las negociaciones atraviesan un momento delicado debido a recientes operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Trump criticó públicamente un bombardeo israelí contra el sur de Beirut, asegurando que la acción no debió ocurrir en un momento en que las conversaciones de paz se encontraban en una fase avanzada. El mandatario estadounidense advirtió que nuevos ataques podrían poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Desde Teherán también surgieron cuestionamientos. El presidente del Parlamento iraní y uno de los principales negociadores del proceso expresó dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por sus aliados en la región.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones gira en torno al programa nuclear iraní.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha tenido repercusiones en varios países de Oriente Medio, especialmente en Líbano, donde los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá han provocado desplazamientos de población y una creciente preocupación internacional.

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán.” Con esas palabras, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo el fin de la guerra entre Washington y Teherán, informó la agencia de noticias EFE.

Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una “incesante campaña de desinformación” de quienes buscaban sabotear el proceso, señaló la agencia de noticias.

“Autorizo ​​plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, dijo Trump.