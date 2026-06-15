Fin de la polémica: FIFA autoriza las preguntas en español para las ruedas de prensa del Mundial

La FIFA decidió incorporar traductores de español en todas las ruedas de prensa del Mundial, luego de la polémica generada por la imposibilidad de que periodistas formularan preguntas en este idioma durante algunas conferencias previas a los partidos del torneo.

De acuerdo con el medio informativo ABC, fuentes de la FIFA aseguraron que la ausencia del español en esos encuentros no respondió a ningún tipo de veto o discriminación hacia el idioma. Según explicaron, la decisión obedeció a criterios organizativos relacionados con la cantidad de idiomas disponibles en cada conferencia.

La controversia surgió durante la conferencia de prensa del jugador de Marruecos, Achraf Hakimi, en la que no estuvo disponible la traducción al español, lo que causó indignación entre periodistas y aficionados. La molestia aumentó cuando la misma situación se repitió en la comparecencia del futbolista brasileño Vinicius Jr.

Según una fuente de la FIFA consultada por ABC, con el objetivo de facilitar el trabajo de la prensa internacional, el organismo rector del Mundial optó por extender la traducción al español a todas las ruedas de prensa del campeonato.

ABC destacó que esta medida ya estaba prevista para los partidos disputados en México y para aquellos en los que participaran selecciones hispanohablantes. No obstante, la FIFA decidió ampliar su alcance tras las críticas recibidas, en una reacción que busca evitar nuevos inconvenientes.

Cabe resaltar que una situación similar ocurrió en la previa del encuentro entre Países Bajos y Japón, cuando a un periodista se le impidió realizar una pregunta en español al mediocampista neerlandés Frenkie de Jong.