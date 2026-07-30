Triple pago para jubilados y pensionados: ¿cuánto recibirán en agosto?

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un <b>triple pago</b> durante el mes de agosto, ya que además de sus dos pagos quincenales habituales, la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> desembolsará el segundo pago del bono permanente.De acuerdo con la <b>Ley 438 del 14 de junio de 2024</b>, el bono anual es de <b>140 dólares</b>, distribuidos en tres pagos: <b>50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre</b>.Esto significa que en agosto los beneficiarios recibirán sus dos quincenas correspondientes, más <b>50 dólares adicionales</b> del bono permanente.La CSS recordó que <b>este beneficio solo aplica para los jubilados y pensionados que ya formaban parte de la planilla y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438. En consecuencia, quienes fueron incorporados a la planilla después de la entrada en vigor de la norma no recibirán el bono.</b>