Triple pago para jubilados y pensionados: ¿cuánto recibirán en agosto?

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple pago durante el mes de agosto, ya que además de sus dos pagos quincenales habituales, la Caja de Seguro Social (CSS) desembolsará el segundo pago del bono permanente.

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, el bono anual es de 140 dólares, distribuidos en tres pagos: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

Esto significa que en agosto los beneficiarios recibirán sus dos quincenas correspondientes, más 50 dólares adicionales del bono permanente.

La CSS recordó que este beneficio solo aplica para los jubilados y pensionados que ya formaban parte de la planilla y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438. En consecuencia, quienes fueron incorporados a la planilla después de la entrada en vigor de la norma no recibirán el bono.