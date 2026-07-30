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Triple pago para jubilados y pensionados: ¿cuánto recibirán en agosto?

La Caja de Seguro Social anuncia las fechas de pago para jubilados y pensionados en agosto
La Caja de Seguro Social anuncia las fechas de pago para jubilados y pensionados en agosto Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/07/2026 11:31
Los beneficiarios de la CSS percibirán en agosto un ingreso adicional con el segundo pago del bono permanente anual.

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Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple pago durante el mes de agosto, ya que además de sus dos pagos quincenales habituales, la Caja de Seguro Social (CSS) desembolsará el segundo pago del bono permanente.

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, el bono anual es de 140 dólares, distribuidos en tres pagos: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

Esto significa que en agosto los beneficiarios recibirán sus dos quincenas correspondientes, más 50 dólares adicionales del bono permanente.

La CSS recordó que este beneficio solo aplica para los jubilados y pensionados que ya formaban parte de la planilla y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438. En consecuencia, quienes fueron incorporados a la planilla después de la entrada en vigor de la norma no recibirán el bono.

CSS confirma el calendario de pagos de agosto para jubilados y pensionados

De acuerdo con el calendario de la CSS, los jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia ACH recibirán el pago de la primera quincena el martes 4 de agosto, mientras que quienes cobran por cheque podrán retirarlo el miércoles 5 de agosto.

Para la segunda quincena, los depósitos por ACH se efectuarán el miércoles 19 de agosto y los pagos por cheque estarán disponibles el jueves 20 de agosto.

En cuanto al segundo desembolso del bono permanente de 50 dólares, la CSS informó que la fecha será anunciada próximamente. El pago podría realizarse junto con la primera o la segunda quincena de agosto.

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