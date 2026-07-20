Jubilados y pensionados: calendario completo del triple pago de agosto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple pago durante el mes de agosto, según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS).

Además de las dos quincenas correspondientes al mes, también recibirán el segundo desembolso del bono permanente de $50.

De acuerdo con el cronograma establecido de la CSS, la primera quincena será depositada el martes 4 de agosto para quienes cobran mediante ACH, mientras que los beneficiarios que reciben cheque podrán retirarlo el miércoles 5 de agosto.

Por su parte, la segunda quincena será acreditada el miércoles 19 de agosto para los pagos por ACH, y el jueves 20 de agosto para quienes cobran por cheque.

Durante ese mes, los beneficiarios también recibirán el segundo pago del bono permanente de $50, por lo que agosto representará un mes de triple desembolso para miles de jubilados y pensionados del país.