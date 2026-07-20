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Información útil

Jubilados y pensionados: calendario completo del triple pago de agosto

Los jubilados y pensionados recibirán triple pago en agosto.
Los jubilados y pensionados recibirán triple pago en agosto. Deposit Photo
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/07/2026 14:17
Además de las dos quincenas correspondientes al mes, también recibirán el segundo desembolso del bono permanente de $50

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Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple pago durante el mes de agosto, según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS).

Además de las dos quincenas correspondientes al mes, también recibirán el segundo desembolso del bono permanente de $50.

De acuerdo con el cronograma establecido de la CSS, la primera quincena será depositada el martes 4 de agosto para quienes cobran mediante ACH, mientras que los beneficiarios que reciben cheque podrán retirarlo el miércoles 5 de agosto.

Por su parte, la segunda quincena será acreditada el miércoles 19 de agosto para los pagos por ACH, y el jueves 20 de agosto para quienes cobran por cheque.

Durante ese mes, los beneficiarios también recibirán el segundo pago del bono permanente de $50, por lo que agosto representará un mes de triple desembolso para miles de jubilados y pensionados del país.

¿Quiénes reciben el bono permanente de la CSS y cómo se paga?

La CSS será la encargada de informar si el pago de los $50 se realizará junto con la primera o la segunda quincena del mes.

Este beneficio fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece un bono permanente anual de $140 para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos.

El incentivo se entrega en tres pagos durante el año: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre.

La CSS recordó que no todos los jubilados y pensionados reciben este beneficio. La ley establece que las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de su promulgación no tienen derecho al bono, por lo que solo lo cobran quienes cumplen con las condiciones fijadas en la normativa.

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