Jubilados y pensionados: calendario completo del triple pago de agosto

<b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">La CSS</a></b> será la encargada de informar si el pago de los <b>$50</b> se realizará junto con la primera o la segunda quincena del mes.Este beneficio fue creado mediante la <b>Ley 438 del 14 de junio de 2024</b>, que establece un <b>bono permanente anual de $140</b> para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos.El incentivo se entrega en <b>tres pagos</b> durante el año: $<b>50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre</b>.La CSS recordó que <b>no todos los jubilados y pensionados reciben este beneficio</b>. La ley establece que las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de su promulgación no tienen derecho al bono, por lo que solo lo cobran quienes cumplen con las condiciones fijadas en la normativa.