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Naturgy moderniza la red eléctrica de Bocas del Toro con una inversión de $11.88 millones

La obra incorpora tecnología diseñada especialmente para operar en ambientes de alta salinidad.
La obra incorpora tecnología diseñada especialmente para operar en ambientes de alta salinidad. Cedida
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  • 30/07/2026 11:30
El proyecto, impulsado por la empresa Naturgy, alcanza actualmente un avance del 55% en su construcción.

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La provincia de Bocas del Toro avanza hacia la modernización de su sistema energético, tras la llegada de los tres módulos principales que conformarán la nueva subestación eléctrica blindada ultra compacta de Changuinola.

El proyecto, impulsado por la empresa Naturgy, alcanza actualmente un avance del 55% en su construcción y contempla una inversión total de $11.88 millones de dólares, que fortalecerá la red eléctrica y está orientada a transformar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en el occidente del país.

La obra incorpora tecnología diseñada especialmente para operar en ambientes de alta salinidad. Al no tener partes energizadas expuestas a la intemperie, este sistema protege la infraestructura frente a los agentes contaminantes del entorno, reduciendo significativamente la posibilidad de fallas técnicas y brindando un servicio eléctrico estable, robusto y continuo.

Los tres módulos transportados albergan los componentes esenciales para el funcionamiento de la nueva Subestación, con equipos de transformación de energía, celdas de distribución y protección, así como avanzados sistemas de control, medición y comunicaciones.

Con este equipamiento, la red no solo fortalece su capacidad operativa actual, sino que se prepara para responder con mayor resiliencia ante contingencias y para acompañar el crecimiento socioeconómico proyectado para la región.

El impacto de esta obra se traducirá de forma directa en el bienestar cotidiano de miles de familias, así como en la operatividad de centros hospitalarios, planteles educativos y comercios locales que dependen de un flujo eléctrico constante y confiable.

Con este proyecto, Naturgy reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura eléctrica de Panamá.

Actualmente, la compañía opera una red de 99 subestaciones a nivel nacional, 87 de tipo intemperie y 12 blindadas, consolidando una plataforma estratégica de distribución que impulsa el desarrollo y el progreso de las comunidades panameñas.

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