Tensiones comerciales: Panamá a la expectativa de una reunión con Costa Rica en agosto

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, adelantó que en agosto se reunirá con su homóloga de Costa Rica, Indiana Trejos, en un encuentro que podría marcar los primeros acercamientos para tratar la disputa comercial que mantienen ambos países.

“Panamá está dispuesto a conversar siempre”, comentó Moltó, quien adelantó que las expectativas están puestas, ya que ayer, miércoles, recibió una nota sobre un evento que habrá en Panamá en agosto, donde estará la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica para hablar, inicialmente, sobre el tema de transporte en las fronteras.

El ministro aclaró que, aunque la agenda principal será el transporte fronterizo, existe la posibilidad de que durante la reunión se aborde también la disputa comercial.

“Probablemente ahí podremos conversar sobre la disputa comercial y establecer algunas fechas si se da la oportunidad”, agregó.

La reunión se da en un contexto de tensiones bilaterales por restricciones al ingreso de productos agrícolas, un tema que Panamá insiste en resolver bajo condiciones de igualdad y respeto a sus productores nacionales.

La disputa escaló en mayo de 2026 al plano diplomático, tras la llegada de Laura Fernández a la presidencia costarricense en las que calificó las restricciones panameñas como un “bloqueo comercial” que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos.

Panamá, por su parte, rechazó esa narrativa, defendiendo sus medidas como técnicas y no discriminatorias, y recordando que Costa Rica también ha impuesto restricciones a productos panameños.

El conflicto amenaza con fracturar el comercio centroamericano, ya que ambos países forman parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.

Todo comenzó cuando Panamá suspendió la habilitación de varias plantas costarricenses de lácteos y cárnicos entre 2019 y 2020, alegando incumplimientos sanitarios.

En 2021, Costa Rica denunció a Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que las medidas violaban las reglas internacionales de comercio.

En diciembre de 2024, un panel arbitral de la OMC falló a favor de Costa Rica en varios puntos, pero Panamá apeló en enero de 2025, dejando el proceso en suspenso por la falta de jueces en el órgano de apelación.