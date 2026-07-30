Crisis migratoria en Ceuta: miles de migrantes cruzan desde Marruecos hacia España

Miles de personas cruzaron sin control este jueves 30 de julio desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, en un reflejo del agravamiento de la crisis migratoria que mantiene bajo tensión a las autoridades ceutíes y al Gobierno de España.

Los migrantes, procedentes de Marruecos y de otras regiones de África, cruzaron la frontera primero a pie desde Castillejos (Marruecos) y posteriormente a nado hacia el puesto de control migratorio de El Tarajal (Ceuta). Las imágenes difundidas por medios locales, como la Agencia EFE y Televisión Española, mostraron a numerosos migrantes celebrando su llegada con vítores de alegría.

Las entradas en territorio español —que continuaban al momento de redactar esta información— están aumentando la presión sobre las autoridades de Ceuta, cuyos centros de acogida temporal ya se encuentran saturados. La Policía de Ceuta confirmó a EFE que unas 800 personas están siendo atendidas en un centro con capacidad para 512 plazas.

Asimismo, la Policía Local informó de que la falta de espacio en estas instalaciones ha provocado que muchos migrantes permanezcan en distintas zonas de la ciudad, mientras que otros han sido acogidos por familiares residentes en Ceuta.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez la declaración de la emergencia nacional y la asunción del denominado “mando único” para ofrecer una respuesta “enérgica, decidida e inmediata” ante una crisis migratoria que ha dejado la llegada de al menos 2.000 migrantes durante la última semana.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un amplio dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la frontera de El Tarajal, donde ha sido necesario establecer medidas especiales para regular el tráfico y garantizar la seguridad en la zona.

Ante la situación, Sánchez aseguró que su Gobierno está “volcado en dar una respuesta inmediata” a la crisis. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará este viernes a Ceuta para evaluar sobre el terreno el alcance de la emergencia.