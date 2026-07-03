MICI sobre diferendo comercial: Panamá reafirma ‘disposición al diálogo’ con Costa Rica sobre la ‘base de la reciprocidad’

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) enfatizó la posición que ha expresado de manera consistente ante la disputa comercial con Costa Rica. “Existe disposición para sostener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la relación comercial bilateral, siempre sobre la base de la reciprocidad, la igualdad de condiciones y el respeto a los intereses de los productores y las empresas de ambos países”, dijo el MICI a este medio.

Bajo esta postura, la institución aclaró que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna comunicación o solicitud oficial por parte del Gobierno de Costa Rica relacionada con la búsqueda de una solución al diferendo que mantienen ambas naciones desde hace seis años, el cual mantiene suspendida la exportación de productos lácteos y agrícolas costarricenses.

Asimismo, el MICI destacó que cualquier intercambio deberá desarrollarse a través de los canales institucionales correspondientes. “De recibirse una comunicación oficial, el Ministerio la evaluará con la responsabilidad que corresponde, procurando soluciones que fortalezcan la relación comercial bilateral y garanticen condiciones justas para los sectores productivos de ambas naciones”, afirmó la entidad.

Las declaraciones del MICI surgen luego de que —según una publicación del diario La Nación— la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, anunció los preparativos para reunirse con su homólogo panameño y presentar un plan orientado a reabrir el mercado lácteo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno panameño afirma estar abierto a negociar siempre que se garantice la igualdad de condiciones y la protección al productor nacional e incluso ha reclamado que existen plantas panameñas que vendieron por décadas a Costa Rica y actualmente no pueden hacerlo.

El ministro del MICI, Julio Moltó, ha sido enfático en señalar que: “Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar. Esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”.

Asimismo, Moltó ha insistido en que “queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones y Panamá va a sentarse como país amigo a ver cuáles condiciones serían las apropiadas para poder entonces volver a que de la misma forma y con las mismas condiciones ambos países pongan las reglas para la aprobación de sus plantas y de la introducción de sus productos”.

Ambas naciones sostienen esta disputa arancelaria y fitosanitaria desde 2019, centrada en el bloqueo por parte de las autoridades panameñas a las importaciones de bienes agropecuarios costarricenses.

De acuerdo con los registros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el diferendo técnico se concentra en cuatro medidas específicas adoptadas por Panamá entre enero de 2019 y junio de 2020: la restricción a la importación de fresa fresca en enero de 2020 por la presunta detección del plaguicida Oxamilo; el bloqueo desde junio de 2020 a productos lácteos y cárnicos provenientes de 16 establecimientos costarricenses tras no renovar sus aprobaciones sanitarias; la restricción a la piña fresca en enero de 2019 por el riesgo de la Cochinilla rosada del hibisco; y el freno a plátano y banano frescos en octubre de 2019 para revisar los requisitos frente al riesgo de la plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical.

Finalmente, la controversia formal en la OMC, identificada como el proceso DS599, tuvo un punto de quiebre en diciembre de 2024 cuando un grupo especial emitió un laudo favorable a Costa Rica, ratificado en junio de 2025 por el Órgano de Solución de Diferencias. No obstante, el caso se encuentra en un limbo técnico debido a la crisis institucional del tribunal internacional.

El 24 de enero de 2025, Panamá presentó una apelación argumentando que el informe no se ajusta a sus normativas sanitarias; sin embargo, al no contar el Órgano de Apelación con miembros activos para operar, la representación panameña indicó que aguardará instrucciones una vez que este se constituya.

Por su parte, Costa Rica solicitó suspender los plazos procedimentales ante la inoperatividad del tribunal, rechazó las alegaciones de error y confirmó que presentará sus argumentos una vez que el Órgano de Apelación reanude sus funciones.